VIDEO | Gruusia üle viimase sekundi viskest võidu saanud Kreeka koondis kindlustas esimesena pääsme korvpalli MM-ile

Gruusia alustas kohtumist võimsalt, kui pärast avaveerandit juhiti 30:17. Poolajaks oli kodumeeskond ees 49:38.

Teist poolaega alustas paremini Kreeka. Kolmas veerandaeg võideti 27:15 ehk viimasele veerandile mindi ühepunktilises eduseisus.

Viimane vaatus kujunes tasavägiseks. 10 sekundit enne lõppu juhtis Gruusia 85:84 ning oli ise rünnakul, kuid Tornike Shengelia eksis kolmesel, mis andis viimase võimaluse Kreekale. Külalised suutsid kiirrünnaku osavalt ära kasutada, kui Konstantinos Papanikolaou realiseeris Nick Calathese söödu.

Kreeka resultatiivseim oli Calathes 31 punktiga. Gruusia eest viskas enim punkte Tornike Shengelia (22). Kreekal on L-alagrupis kaheksast mängust kaheksa võitu. Gruusial on kirjas kolm võitu.

🇬🇷 Greece is the first team from the European Qualifiers to qualify for the FIBA Basketball World Cup 2019! See you in China @HellenicBF!#FIBAWC pic.twitter.com/wWpaDP6hIf