VIDEO | Endine Rapla mängumees pakkus MM-valikmängus oivalise hetke

Ungariga mängu kolmanda veerandaja viimastel sekunditel puhastas Kok Zoltan Perli pealetungi. Muljetavaldav sooritus, pole midagi öelda.

Teine endine raplakas Thomas van der Mars oli Hollandi koondise põhitegija 19 punkti ning 11 lauapalliga. Vaatamata Koki ja van der Marsi panusele jäi Holland võõrsil alla lisaajal 86:91.

.@kosarsport 🇭🇺 made it more difficult that it needed to be down the stretch, but got the job done eventually, improving to a 5-5 record in #FIBAWC 2019 Qualifiers Group J.