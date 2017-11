Vaata, milliste mängijatega hakkab hooajasiseseid MM-valikmatše mängima USA korvpallikoondis!

Kuna valikmänge peetakse NBA hooaja sees, ei ole Van Gundy käsutuses ühtegi tippmängijat - USA peab hakkama saama NBA tütarliiga G-League'i palluritega, lisaks on kambas ka üks praegu klubita olev vabaagent Semaj Christon, kes istus viimati Oklahoma City Thunderi pingiotsal.

USA koondist ootab kuu lõpus kaks valikmängu: esimeses minnakse vastamisi Puerto Ricoga, teises Mehhikoga.

USA koondis:

Larry Drew II (Sioux Falls Skyforce). Reggie Hearn (Reno Bighorns), Xavier Munford (Wisconsin Herd), Jameel Warney (Texas Legends), Markel Brown (Oklahoma City Blue), Semaj Christon (vabaagent), Jarell Eddie (Windy City Bulls), Amile Jefferson (Iowa Wolves), Kennedy Meeks (Raptors 905), Elijah Millsap (Iowa Wolves), Donald Sloan (Texas Legends), Travis Wear (South Bay Lakers).

