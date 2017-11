Tänase mängu märksõnad: agressiivsus ja võitlus viimse verepiisani

Agressiivsust rõhutasid eileõhtuse treeningu järel nii mängijad, kui ka peatreener Tiit Sokk. Muud võimalust lihtsalt pole, sest britid on liikuvad ning korvi all on neil kasutada tugevad pikakasvulised mängumehed. Paraku jäi eestlastel esimeses mängus Iisraeli vastu mõlemas valdkonnas vajaka.

„Peame olema agressiivsed, et vastane ei saaks palli kergelt korvi alla anda," selgitas brittide mängu uurinud Sokk. „Esimeses mängus Iisraeliga jäid just meie pikad pehmeks."