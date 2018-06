TÄNA | Kas noorenduskuuri läbinud korvpallikoondis saab võõrsil Suurbritanniale vastu?

Täna õhtul jätkub MM-valikturniir Eesti korvpallikoondise jaoks, kes kohtub Glasgow's Suurbritanniaga. Kohtumine algab meie aja järgi kell 21.30.

Kui esimestes valikmängudes oli Eesti meeskonnas ka mitmeid kogenud mängijaid eesotsas Kristjan Kanguri ja Janar Taltsiga, siis sel suvel on peatreener Tiit Sokk läbi viinud päris konkreetse noorenduskuuri. Vanimaks mängijaks on rivistuses 27-aastane Siim-Sander Vene, pisut kogenumateks tegijateks on veel näiteks Rain Veideman ja Martin Dorbek.

Eesti koosseisus on ka kaks USA kolledžikogemusega meest, Rauno Nurger ja Maik-Kalev Kotsar.