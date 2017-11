TÄNA | Kajupank tegi hommikuse trenni kaasa. Kas korvpallikoondis alistab kodupubliku toel Suurbritannia?

Eesti korvpallikoondis jätkab täna õhtul 2019. aasta MM-valikturniiri, kui kodumängus võetakse vastu Suurbritannia.

Eesti alustas valiksarja võõrsil Iisraelile kaotamisega, kaotuse said alustuseks kirja ka britid - kuid kui meie saime võõrsil 20-punktilise kaotuse, siis Suurbritannia jäi kodus Kreekale alla alles viimaste sekundite viskest.

Eesti meeskond sai täna hommikul ka ühe hea uudise - eilsed trennid vahele jätnud Indrek Kajupank oli täna hommikul taas rivis ning on valmis õhtuses kohtumises kaasa lööma. Vigastatud Kristjan Kangur jääb aga kõrvale, tema asemel on 12 mehe sekka edutatud noor Matthias Tass.

Eesti koondise peatreener Tiit Sokk märkis, et tänase mängu otsustavateks võtmeteks on see, kas Eesti suudab olla agressiivne ja võitluslik. "Peame olema agressiivsed, et vastane ei saaks palli kergelt korvi alla anda,” sõnas brittide mängu uurinud Sokk. „Esimeses mängus Iisraeliga jäid just meie pikad pehmeks.”

Eesti koondise peatreeneri sõnul tuleb rünnakul mängida targalt ja liigse ruttamiseta. „Selge on see, et me ei saa hakata nendega võidu jooksma, vaid peame tempot alla suruma. Seepärast ei tohi lahendustega kiirustada,” selgitas Sokk.

Suurbritannia mängis tänavu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Britid kaotasid küll kõik viis mängu, aga peksupoisiks ei saa neid tembeldada. Korralik lahing anti nii Belgiale, Venemaale kui Lätile. Tallinnasse saabunud koondisest mängisid EM-il seitse meest.

Samas on brittide koondis kirju. Seal leidub koguni kolm meest Hispaania kõrgliigast, kuid nende kõrval on mängijaid ka Hispaania ja Prantsusmaa tugevuselt kolmandast liigast.

Brittide koosseisus jookseb platsile ka üks Eesti korvpallipublikule tuntud nimi: 2016. aastal Pärnus pallinudTeddy Okereafor.

Kalevi spordihalli uksed avatakse kell 18.00, kohtumine ise algab kell 19. Kohapeal on pilet võimalik soetada vaid 250 kiiremal fännil.

Mängu näitab otseülekandes Delfi TV, samuti on võimalik otsepilti vaadata TV6, Viasat Sport Balticu ja voogedastusteenuse Viaplay vahendusel.