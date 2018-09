TÄNA | Eesti mängib olümpiahõbeda Serbiaga. Kui suureks kujuneb klassivahe?

Eesti koondise peatreeneril Tiit Sokul on võrreldes Serbia kolleegiga mõtteainet kordades enam. Ülisuur allajäämine Saksamaale ei sisenda eelseisvaks lahinguks just suurt optimismi. "Eks siin saab väga raske olema. Neil on ka kriisiolukord. Väga tähtis mäng. Vastased on võimsad, Euroliiga ja NBA mehed. Saame kõva koolituse. Kui sakslased mängisid süsteemselt, midagi võis varasema põhjal ette kujutada, mida nad teevad ja kuhu jooksevad, siis Serbia on veel kõvem klass. Nemad mängivad nii, kuidas kaitse mängib. Harutavad seda mängu lahti hoopis teistmoodi kui sakslased. Palju rohkem on individuaalset mängu, mis taandub paljuski üks-üks kaitsele. Nad on sellise klassiga, et kui teed ühte asja, siis nemad võtavad ette midagi muud. Peame olema valmis reageerima. Midagi ette ennustada on võimatu."

Serbia - Eesti korvpalli MM-valikmäng