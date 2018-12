TÄNA | Eesti korvpallikoondis läheb vastamisi edasipääsu juba kindlustanud Saksamaaga

Kuigi septembris kaotasime samale vastasele kogus lausa 43:86, siis sedapuhku on lootust kõvasti viisakamale skoorile: ühelt poolt on sakslased edasipääsu finaalturniirile juba kindlustanud ning paremaid poegi meie vastu ei kasuta, teisalt on ka Eesti koondis võrreldes septembriga hoopis teist nägu - saame kasutada mitmeid kogenud mängijaid, kes reedel ka kodus Gruusiale lahingu andsid.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.00, Delfi Sport vahendab sündmuste käiku otseblogis.