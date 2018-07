TÄNA | Eesti korvpallikoondis läheb MM-valikmängus vastamisi tugeva Kreekaga

Eesti korvpallikoondis jätkab täna 2019. aasta MM-valiksarja, kui Saku Suurhallis minnakse kell 19.00 vastamisi Kreeka koondisega.

Tegu on mõlema koondise jaoks valiksarja esimese ringi viimase kohtumisega. Kreeka on täisedu ehk viie võiduga juba edasipääsu kindlustanud - kaks võitu ja kolm kaotust saanud Eestil tuleb selleks kas viimane kohtumine võita või loota, et Suurbritannia ei suuda samal ajal kodus Iisraeli lüüa.

Eesti on seni suutnud mõlemad oma kodus peetud kohtumised võita: Suurbritannia alistasime 73:70, Iisraeli 78:62. Kreeka koondise tase on aga mõlemast meeskonnast selgelt tugevam ning Eestil oleks võiduks vaja väikestviisi korvpalliimet.

„Kreeklased on väga enesekindlad. Nad ei torma, vaid mängivad palju aeglasemalt kui näiteks Suurbritannia, aga palju targemini,” tunnustas Eesti koondise peatreener Tiit Sokk alagrupi liidreid. „Kvaliteetvõistkond, kus asjad käivad täpselt nii, nagu peab. Üleliigseid liigutusi ei tehta ja iga väiksemgi võimalus kasutatakse ära. Tulemustestki on näha, et hea meeskond.”