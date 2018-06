Tähtis on võita, veel tähtsam anda endast kõik

Täna Šotimaal Glasgows MM-valikturniiril Suurbritanniaga kohtuv Eesti korvpallikoondis on justkui mõne vanema mängijaga tugevdatud noorte meeskond. Seni koondist vedanud veteranide asemel on noored – meeskonnas on kolm 1999. aastal sündinud poissi. „Ükskord pidi põlvkondade vahetus tulema. Ilmselt oli aga kõikide jaoks üllatus, et see juhtus nii äkki,” tõdes Rain Veideman ja kinnitas, et vähemalt tema jaoks pole uue olukorraga kohanemine raske. „Iga asjaga harjub. Noortel on selles mõttes lihtsam, et ümberringi on omasugused.”