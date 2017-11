Suurbritannia peatreener: Eesti on üks võistkondlikumaid koondiseid, keda tean

Eesti korvpallikoondis peab homme 2019. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja esimese kodumängu, kui kell 19 minnakse Kalevi Spordihallis vastamisi Suurbritannia meeskonnaga.

Brittide peatreener Anthony Garbelotto sõnas tänasel treeningul, et koondislaste tervisega hetkel probleeme pole ning homme minnakse endast maksimumi andma.

"Eesti on üks võistkondlikumaid koondiseid, keda ma tean. Kogu nende süsteemsus, treenerid on tasemel ja kõik teavad, kuidas nad platsil peavad käituma. Saab olema tõeline väljakutse, eriti sellises väikeses spordihallis, mis on korralik karukoobas," ütles Garbelotto Basket.ee-le.

Garbelotto loodab, et raske kaotus avamängus Kreeka vastu motiveerib mehi pingutama veel rohkem. "Me peame kindlasti homse mängu võitma, kui tahame maailmameistrivõistluste finaalturniirile jõuda," lisas ta.

Vastaste peatreeneril jagus kiidusõnu ka legendaarsele Kalevi spordihallile: "Väga muljeltavaldav ja stiilne saal. Mulle väga meeldib, kõik on nii puhas ja särav. Super!"

Eesti kuulub MM valiksarjas H-alagruppi koos Iisraeli, Kreeka ja Suurbritanniaga. Esimeses mängus võõrsil Iisraeli vastu pidid eestlased tunnistama vastaste 88:68 paremus, Suurbritannia kaotas Kreekale lisaajal 92:95.