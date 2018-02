Sten Sokk lähenevatest MM-valikmängudest: Iisraeli vastu saab määravaks kodupubliku toetus

Eesti meeste korvpallikoondis peab veebruari teises pooles kaks MM-valiksarja mängu, võõrsil Kreeka ja kodus Iisraeliga. FIBA koduleht on mängude eel avaldanud intervjuu Eesti koondise mängujuhi Sten Sokuga.

Muuhulgas puudutatakse teemat, et millised võiks olla Eesti koondise väljavaated.

Sokk vastab: "Iisraeli vastu peaks sarnaselt Suurbritannia mängule meie eeliseks olema koduväljak ja kodupubliku toetus. Aga mõistagi ei looda me ainult sellele. Kreeka vastu ei tohiks meil olla mingeid pingeid. Tuleb lihtsalt minna väljakule ja mängida suure südamega."

Kodumäng Iisraeliga leiab aset 25. veebruaril Saku suurhallis ja sõna otseses mõttes iga hääl loeb. Publik võib olla kuuenda mehe eest väljakul. Kahest esimesest valikmängust on Eesti koondisel teadupärast kirjas üks võit ja üks kaotus.

"Oleks hämmastav, kui me jõuaks kohe 2019. aastal maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Reaalsuses võib see pigem juhtuda 10-12 aasta pärast," on Sokk prognoosides tagasihoidlik.