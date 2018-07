Siim-Sander Vene kaotusest Kreekale: igas asjas jäi puudu, kõike ei jõua üles nimetada

Eesti korvpallikoondis sai 2019. aasta MM-valiksarja esimese ringi viimases kohtumises Kreekalt koduväljakul 56:78 kaotuse. Eesti koondise juhtmängijaks olnud Siim-Sander Vene tunnistas, et kogenud kreeklastele jäädi alla sisuliselt igas elemendis.

“Igas asjas jäi puudu. Kõike ei jõua üles nimetada. Kreeka on ikka teisest puust vastane võrreldes ülejäänud meeskondadega meie grupis. Nad on nii füüsiliselt kui ka kehaliselt tugevamad. Nad on hoopis teine vastane võrreldes Suurbritanniaga. Jäime alla ikka paljudes elementides – lauavõitluses ja kohavõitluses jne,“ loetles Vene kaotuse järel.

“Võrreldes Suurbritanniaga on kreeklased füüsiliselt tugevad ning ruumi tekkis väga vähe. Saime korralikele visetele, kuid pidime viskele saamiseks kõvasti tööd tegema,“ lisas ta. “Enda mänguplaani täitsime lainetades. Vahepeal läks hästi, siis läks jälle ära. Seejärel tuletati asju meelde, siis tuligi meelde ja tehti jälle mõned asjad hästi. Seejärel tuli jälle paar jama sekka. Niimoodi ta läks.“

Vene kiitis loomulikult ka kreeklasi, kes võitsid alagrupis kõik kuus kohtumist. “Kreeklased mängisid rahulikult oma mängu. Surusid ja surusid. Lõpuks viimasel veerandajal läksid eest ära,“ rääkis Vene. “Nad on väga distsiplineeritud meeskond. Tehakse kokkulepitud asju. Nad teevad asju korralikult nii nagu tegema peab.

Heal päeval sobib kõigile kiire mäng. Iga vastasega see ei toimi. Peab ka teistmoodi oskama. See on õppimise koht.