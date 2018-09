OTSEBLOGI JA FOTOD | Saksamaa tegi kohe avapoolajal arved klaariks, Schröder liigub kolmikduubli suunas

Eesti - Saksamaa

Gunnar Leheste: Schröder ja Kleber on Saksamaal visanud võrdselt 9 punkti, järgneb Zirbes 8 silmaga. Schröderil on veel kirjas 5 lauda ja 7 korvisöötu. Kolmikduubel koidab. Veidemanil kirjas 8, Raiestel 5, Kajupangal 4, Hermetil 3 ning Kotsaril ja Nurgeril 2 punkti.

Gunnar Leheste: Poolaeg lõpeb Saksamaa paremusega 49:24.

Gunnar Leheste: Nurger eksib mõlemal vabaviskel.

Gunnar Leheste: 24:49 Schröder tabab vabavisked.

Gunnar Leheste: 24:47 Schröderi ühemehesoolo. Paasoja oli võimetu.

Gunnar Leheste: 24:45 Kleber tabab mõlemad vabavisked.

Gunnar Leheste: Kajupank teeb neljanda vea.

Gunnar Leheste: 22:43 Kajupank tabab kauge kahese.

Gunnar Leheste: 24:43 Kajupanga tabav keskpositsioonivise sunnib Saksamaad aja maha võtma.

Gunnar Leheste: 20:43 Kleber vormistab alley-oopi, söödu andis Schröder.

Gunnar Leheste: 20:41 Kotsar murrab ilma kaitseta korvi alla ja toob kerged kaks punkti.

Gunnar Leheste: 18:41 Niels Giffey korvi alt. Eesti võtab aja maha. 4.05 veel vaheajani minna.

Gunnar Leheste: 18:39 Barthel tabab kaks vabaviset.

Gunnar Leheste: 18:37 Vaheltlõike teinud Obst toob Saksale kaks punkti juurde.

Gunnar Leheste: Üsnagi jõuliselt korvi all maha võetud Veideman ei saa ühtegi vabaviset sisse.

Ivar Jurtšenko: Saksamaa elas 4 minutit ilma Schröderita edukalt üle. Nüüd tuli pahanduse tegija väljakule tagasi.

Gunnar Leheste: 18:35 Hermet saab kolmesega käe valgeks.

Gunnar Leheste: 15:35 Doreth lõpetab kiirrünnaku, mis algas Veidemani valesöödust palli mängu pannes.

Gunnar Leheste: 15:33 Doreth lajatab kolmese.

Gunnar Leheste: 15:30 Barthel korvi alt koos veaga, aga vabavise ei taba.

Gunnar Leheste: 15:28 Barthel tabab kauge kahese.

Ivar Jurtšenko: Skoor on muidugi kurjakuulutavalt suur. Meie läheme oodatud rütmis, aga sakslastel on punkte selgelt liiga palju.

Ivar Jurtšenko: Esimese veerandaja lõpp tõi vähe elevust! Mitte, et kaotusseis oleks väga vähenenud, aga paar teravat olukorda lahenes meie kasuks. Muu ei aita, kui halastamatu võitlus. Vastaste mänguklass on meie omast parem, kompenseerida saame vaid muude asjadega.

Gunnar Leheste: 15:26 Nurger korvi alt.

Gunnar Leheste: Kullamäe kolmene tuleb sekund enne veerandaja lõppu rõngast välja. Mehed lähevad aru pidama seisult 15:26.

Gunnar Leheste: 13:26 Raieste tabab kahest vabaviskest ühe. Tema ja Veideman meil ainult skoori teinud ongi.

Gunnar Leheste: 12:26 Obst korvi alt.

Gunnar Leheste: 12:24 Kleberi vabavisked.

Gunnar Leheste: 12:22 Veideman tabab vabavisked.

Gunnar Leheste: 10:22 Zirbes korvi alt Kotsari vastu.

Gunnar Leheste: 10:20 Schröder saab palli veaga korvi ja tabab ka vabaviske.

Gunnar Leheste: 7:17 Zirbes suurendab vabavisetest vahe taas kümne peale.

Gunnar Leheste: 10:17 Veideman leiab enda käe seest õnneks kolmese! Kahest kaks!

Gunnar Leheste: Kajupank teeb juba kolmanda vea. Mängida 4.05.

Gunnar Leheste: 5:15 Zirbes korvi alt.

Gunnar Leheste: 7:15 Sander Raieste murrab korvi alla ja lajatab pealt!

Ivar Jurtšenko: Sakslased pole Eestit alahinnanud. Mängitakse väga tähelepanelikult ja suure sportliku vihaga. Zirbes pani Kotsarile korra juba pikki lõugu ka. Kohtunikud magasid olukorra maha, puhas ebasportlik.

Gunnar Leheste: Eesti võtab aja maha, veerandaega mängida veel 5.14.

Gunnar Leheste: 5:13 Akpinarilt kolmene.

Gunnar Leheste: 5:10 Zirbes surub palli pealt, sööt Schröderilt.

Gunnar Leheste: 5:8 Kleberilt tuleb paraku kolmene vastu.

Gunnar Leheste: 5:5 Raieste viigistab kauge kahesega.

Gunnar Leheste: 3:5 Kotsar sai Kleberilt kulbi ja Schröder vormistas kiirrünnaku.

Gunnar Leheste: 3:3 Giffey paneb kolmese vastu.

Gunnar Leheste: 3:0 Veideman alustab kolmesega!

Gunnar Leheste: Saksamaa esivisik: Zirbes, Schröder, Kleber, Akpinar, Giffey.

Gunnar Leheste: Eesti esiviisik: Raieste, Veideman, Kotsar, Kajupank, Kullamäe

Ivar Jurtšenko: Vaadates varasemate mängude statistikat, siis Eesti on vaid ühe näitaja osas niiöelda Saksamaast parem. Ründelaud. Aga kui arvestada, et Saksamaa viskab parema protsendiga, siis neil ongi võimalus vähem ründelauda võtta.

Gunnar Leheste: Jalgpallur Tarmo Kink on vist igal koondisemängul kohal olnud, Kalev/Cramo tähtsamad mängud samuti. Täna tuli mees lausa karkudel kohale.

Ivar Jurtšenko: Kui meil täna üldse võimalust tekib, siis seda ülimalt väikese mänguskoori juures. Praegust koondist hinnates oleks kõva sõna kui saame üle 60 punkti. Mitte halva pärast, aga reaalsus dikteerib.

Gunnar Leheste: Ühte Saksa fänni ka nähtud.

Ivar Jurtšenko: Saku suurhallis on pealtvaatajatele avatud nii esimene kui teine korrus. Rahvast koguneb, julgeks pakkuda, et pool halli tuleb raudselt täis. Ehk miinimum 3500 pealtvaatajat.

Ivar Jurtšenko: Kui ohjatav on vastaste tagamängija Dennis Schröder? Karta on, et mitte väga. Eelmise aasta EM-finaalturniiril jäi tema arvele keskmiselt 23,7 punkti mängus. Kui keegi arvab, et Schröderile seal erilist tähelepanu ei rakendatud, siis arvake üks kord veel. Mänguklass on selgelt maailma tipptase.

Gunnar Leheste: Dennis Schröder oli sakslastest üks esimesi, kes väljakule loopima tuli. Oma iseäralike treeningpükste, peapaela ja püksis särgiga oleks ta justkui mingist teisest ajastust pärit.

Gunnar Leheste: Tervitused Saku suurhallist, kus meeskonnad teevad esimest soojendust ja tribüünile valguvad esimesed huvilised.

