OTSEBLOGI JA FOTOD | KURB! Eesti korvpallikoondis sai sakslastelt hirmsa ketuka ja tegi negatiivset ajalugu

Eesti - Saksamaa

Gunnar Leheste: Tiit Sokk: "Palju öelda ei ole... Nad said kohe ette. Meil oli plaanis oma rünnakut ja mängutempot vähe paremini kontrollida, mis ei õnnestunud. Nad said korvid ja kümnepunktilise edu, sellest kasvas nende enesekindlus, mille meie jällegi kaotasime. Taolisi kogenud meeskondi on raske peatada. Nad olid igas elemendis paremad: paremad katted, visked, positsioonid, paremad lauavõitluses, agressiivsemad kaitses. Nad andsid meile hea õppetunni. Samas hea, et nad (sakslased - toim) lõpuni pingutasid. Andsid meile hea õppetunni. Meile on see tulevikku vaadates hea arenguvõimalus."Soku sõnul üllatas Eestit kõige rohkem Dennis Schröder: "Me ei lootnud temalt nii palju sööte. Kontrollmängudes tegutses ta palju individuaalsemalt, nüüd võistkondlikumalt. See oli ainuke üllatus."Mida meie mehed siit tulevikku silmas pidades kaasa peaks võtma? "Et asju tuleb teha korrektselt. Panna õigeid katteid, positsioneering... Seda kõike tegid sakslased Saksa täpsusega. Meie ei teinud."

Gunnar Leheste: Saksamaa peatreener Henrik Rödl: "Võõrsil pole kunagi lihtne mängida. Õnnitlused mu palluritele ja kiitus neile, et nad sellise keskendumise terve mängu säilitada suutsid. Nad tegid kaitses väga kõva tööd, nagu olimegi ette valmistunud. Teadsime, et Eestil on väga noor meeskond, kes mingil moel alles õpib seda mängu mängima. Olime valmis agressiivseks ja hästi palli liigutavaks Eestiks, kes võib kaugelt tabada. Esimesel poolajal nad seda mõnedest vabadest kohtadest ei suutnud ning ka meie üldine pressing pani neid rohkem eksima. Töö sai hästi tehtud!"

Gunnar Leheste: Indrek Kajupank: "Kaitses olime kehvad ja rünnakul veel kehvemad. Mõlemalt poolt kärises kõvasti. Me ei saanud vabalt tegutseda ja see häris meid kõvasti. Kaitses said nad tegutseda, nagu tahtsid, viskasid hästi, said läbi minna... Eesmärk oli kogu aeg ikka täiega edasi panna ja mängu tagasi rabeleda, aga ei õnnestunud kuidagi. Vahe läks aina suuremaks. Aga pole midagi, nutame täna ära, laadime end homme tühjaks ja hakkame uuesti pihta. Iga sportlane on elus kaotusi saanud. Tuleb sellest üle saada ja pühapäeval uuesti mängima minna."

Gunnar Leheste: Mäng läbi. Seis jääb 43:86. Proovime peagi tuua lugejateni esimesed kommentaarid platsilt.

Gunnar Leheste: 43:86 Raieste paneb pealt

Gunnar Leheste: 41:86 Thiemann tabab kaks vabaviset.

Gunnar Leheste: 41:84 Veideman korvi alt.

Gunnar Leheste: 2.30 mängida, tablool skoor 37:84

Gunnar Leheste: Eesti koondise ajaloo suurim kaotus ametlikes mängudes pärineb aastast 2001, kui EM-finaalturniiril häviti Jugoslaaviale 55 punktiga 58:113. Eesti ajaloo väikseim skoor ühes mängus - 2006 aasta mäng Horvaatiaga, kus visati 47 punkti.

Gunnar Leheste: 35:81 Thiemann tabas kaks vabaviset.

Gunnar Leheste: 35:79 Kurbas paneb Eesti kiirrünnaku lõpetuseks pealt.

Ivar Jurtšenko: Ilukorv Schröderi ja Zirbesi esituses: https://twitter.com/FIBAWC/status/1040287457504256000

Gunnar Leheste: 33:79 Karim Jallow korvi alt.

Gunnar Leheste: 33:77 Barthel tabab vabavisked.

Gunnar Leheste: 33:75 Kregor Hermet toob vahelduseks ka meile punkte juurde. Kolmene.

Gunnar Leheste: 30:75 Obst murrab end üksi korvi alla ja keegi ei sega...

Ivar Jurtšenko: Kurb, aga tõsi... Me oleme Saksamaa tasemest valgusaastate kaugusel. Väikese liialdusega. Täna on Saku suurhallis hästi palju noori korvpallureid, peaasi, et nemad nähtut südamesse ei võta.

Gunnar Leheste: Danilo Barthelo vabavisked teevad seisuks 30:73. Selle skooriga kolmas veerandaeg ka lõpeb.

Gunnar Leheste: 30:71 Tadda kiirrünnaku järel on vahe juba 41 punkti.

Gunnar Leheste: 30:64 Veidemanil taas kahest vabaviskest vaid üks tabab.

Gunnar Leheste: 30:67 Schröderilt kolmene.

Gunnar Leheste: 29:64 Barthel paneb pealt.

Gunnar Leheste: 29:62 Sakslaste kolmese järel on see aga nüüd 33.

Gunnar Leheste: 29:59 Kotsar murrab korvi alla ja vähendab vahe 30 silmale.

Gunnar Leheste: 27:59 Üks vabavise vaid tabab. Oleme kuue minutiga visanud kolm punkti.

Gunnar Leheste: Veideman saab põlvele kõvasti haiget, aga läheb ikka vabaviskejoonele.

Gunnar Leheste: 26:59 Schröderi soolo. Mehel koos juba 13 punkti ja 8 lauda, sööte ikka veel 5.

Gunnar Leheste: 26:57 Zirbes tabab kaks vabaviset.

Gunnar Leheste: 26:55 Kleber realiseerib 2+1 rünnaku.

Gunnar Leheste: 26:53 Peaaegu kaks minutit lasti korvidel puhata. Lõpuks tõi Kotsar Eestile kaks punkti juurde

Ivar Jurtšenko: Sakslastelt ka üks ilus moment esimesest poolajast: https://twitter.com/FIBAWC/status/1040280242999386112

Gunnar Leheste: Eesti võtab aja maha. 7.58 veel kolmandat veerandit mängida.

Gunnar Leheste: 24:53 Zirbeselt võimas pealtpanek, millele eelnes Schröderi efekne jalge-vahelt-sööt.

Gunnar Leheste: 24:51 Schröder soleerib korvi alt.

Gunnar Leheste: Kajupangal viis viga täis. Tema tööpäev on lõppenud.

Ivar Jurtšenko: Saksamaa surve on hoidnud Eesti koondise visketabavuse 31 protsendi peal (9/29), lauavõitluses olema all 12-22, punktid kolmesekundialast 6-22, kiirrünnakute punktid 0-6, pallikaotused 6-5.

Gunnar Leheste: Schröder ja Kleber on Saksamaal visanud võrdselt 9 punkti, järgneb Zirbes 8 silmaga. Schröderil on veel kirjas 5 lauda ja 7 korvisöötu. Kolmikduubel koidab. Veidemanil kirjas 8, Raiestel 5, Kajupangal 4, Hermetil 3 ning Kotsaril ja Nurgeril 2 punkti.

Gunnar Leheste: Poolaeg lõpeb Saksamaa paremusega 49:24.

Gunnar Leheste: Nurger eksib mõlemal vabaviskel.

Gunnar Leheste: 24:49 Schröder tabab vabavisked.

Gunnar Leheste: 24:47 Schröderi ühemehesoolo. Paasoja oli võimetu.

Gunnar Leheste: 24:45 Kleber tabab mõlemad vabavisked.

Gunnar Leheste: Kajupank teeb neljanda vea.

Gunnar Leheste: 22:43 Kajupank tabab kauge kahese.

Gunnar Leheste: 24:43 Kajupanga tabav keskpositsioonivise sunnib Saksamaad aja maha võtma.

Gunnar Leheste: 20:43 Kleber vormistab alley-oopi, söödu andis Schröder.

Gunnar Leheste: 20:41 Kotsar murrab ilma kaitseta korvi alla ja toob kerged kaks punkti.

Gunnar Leheste: 18:41 Niels Giffey korvi alt. Eesti võtab aja maha. 4.05 veel vaheajani minna.

Gunnar Leheste: 18:39 Barthel tabab kaks vabaviset.

Gunnar Leheste: 18:37 Vaheltlõike teinud Obst toob Saksale kaks punkti juurde.

Gunnar Leheste: Üsnagi jõuliselt korvi all maha võetud Veideman ei saa ühtegi vabaviset sisse.

Ivar Jurtšenko: Saksamaa elas 4 minutit ilma Schröderita edukalt üle. Nüüd tuli pahanduse tegija väljakule tagasi.

Gunnar Leheste: 18:35 Hermet saab kolmesega käe valgeks.

Gunnar Leheste: 15:35 Doreth lõpetab kiirrünnaku, mis algas Veidemani valesöödust palli mängu pannes.

Gunnar Leheste: 15:33 Doreth lajatab kolmese.

Ivar Jurtšenko: See moment oli esimesel veerandajal õige MAGUS! https://twitter.com/FIBAWC/status/1040272989470769152

Gunnar Leheste: 15:30 Barthel korvi alt koos veaga, aga vabavise ei taba.

Gunnar Leheste: 15:28 Barthel tabab kauge kahese.

Ivar Jurtšenko: Skoor on muidugi kurjakuulutavalt suur. Meie läheme oodatud rütmis, aga sakslastel on punkte selgelt liiga palju.

Ivar Jurtšenko: Esimese veerandaja lõpp tõi vähe elevust! Mitte, et kaotusseis oleks väga vähenenud, aga paar teravat olukorda lahenes meie kasuks. Muu ei aita, kui halastamatu võitlus. Vastaste mänguklass on meie omast parem, kompenseerida saame vaid muude asjadega.

Gunnar Leheste: 15:26 Nurger korvi alt.

Gunnar Leheste: Kullamäe kolmene tuleb sekund enne veerandaja lõppu rõngast välja. Mehed lähevad aru pidama seisult 15:26.

Gunnar Leheste: 13:26 Raieste tabab kahest vabaviskest ühe. Tema ja Veideman meil ainult skoori teinud ongi.

Gunnar Leheste: 12:26 Obst korvi alt.

Gunnar Leheste: 12:24 Kleberi vabavisked.

Gunnar Leheste: 12:22 Veideman tabab vabavisked.

Gunnar Leheste: 10:22 Zirbes korvi alt Kotsari vastu.

Gunnar Leheste: 10:20 Schröder saab palli veaga korvi ja tabab ka vabaviske.

Gunnar Leheste: 7:17 Zirbes suurendab vabavisetest vahe taas kümne peale.

Gunnar Leheste: 10:17 Veideman leiab enda käe seest õnneks kolmese! Kahest kaks!

Gunnar Leheste: Kajupank teeb juba kolmanda vea. Mängida 4.05.

Gunnar Leheste: 5:15 Zirbes korvi alt.

Gunnar Leheste: 7:15 Sander Raieste murrab korvi alla ja lajatab pealt!

Ivar Jurtšenko: Sakslased pole Eestit alahinnanud. Mängitakse väga tähelepanelikult ja suure sportliku vihaga. Zirbes pani Kotsarile korra juba pikki lõugu ka. Kohtunikud magasid olukorra maha, puhas ebasportlik.

Gunnar Leheste: Eesti võtab aja maha, veerandaega mängida veel 5.14.

Gunnar Leheste: 5:13 Akpinarilt kolmene.

Gunnar Leheste: 5:10 Zirbes surub palli pealt, sööt Schröderilt.

Gunnar Leheste: 5:8 Kleberilt tuleb paraku kolmene vastu.

Gunnar Leheste: 5:5 Raieste viigistab kauge kahesega.

Gunnar Leheste: 3:5 Kotsar sai Kleberilt kulbi ja Schröder vormistas kiirrünnaku.

Gunnar Leheste: 3:3 Giffey paneb kolmese vastu.

Gunnar Leheste: 3:0 Veideman alustab kolmesega!

Gunnar Leheste: Saksamaa esivisik: Zirbes, Schröder, Kleber, Akpinar, Giffey.

Gunnar Leheste: Eesti esiviisik: Raieste, Veideman, Kotsar, Kajupank, Kullamäe

Ivar Jurtšenko: Vaadates varasemate mängude statistikat, siis Eesti on vaid ühe näitaja osas niiöelda Saksamaast parem. Ründelaud. Aga kui arvestada, et Saksamaa viskab parema protsendiga, siis neil ongi võimalus vähem ründelauda võtta.

Gunnar Leheste: Jalgpallur Tarmo Kink on vist igal koondisemängul kohal olnud, Kalev/Cramo tähtsamad mängud samuti. Täna tuli mees lausa karkudel kohale.

Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/FIBAWC/status/1039157912000765953

Ivar Jurtšenko: Kui meil täna üldse võimalust tekib, siis seda ülimalt väikese mänguskoori juures. Praegust koondist hinnates oleks kõva sõna kui saame üle 60 punkti. Mitte halva pärast, aga reaalsus dikteerib.

Gunnar Leheste: Ühte Saksa fänni ka nähtud.

Ivar Jurtšenko: Saku suurhallis on pealtvaatajatele avatud nii esimene kui teine korrus. Rahvast koguneb, julgeks pakkuda, et pool halli tuleb raudselt täis. Ehk miinimum 3500 pealtvaatajat.

Ivar Jurtšenko: Kui ohjatav on vastaste tagamängija Dennis Schröder? Karta on, et mitte väga. Eelmise aasta EM-finaalturniiril jäi tema arvele keskmiselt 23,7 punkti mängus. Kui keegi arvab, et Schröderile seal erilist tähelepanu ei rakendatud, siis arvake üks kord veel. Mänguklass on selgelt maailma tipptase.

Gunnar Leheste: Dennis Schröder oli sakslastest üks esimesi, kes väljakule loopima tuli. Oma iseäralike treeningpükste, peapaela ja püksis särgiga oleks ta justkui mingist teisest ajastust pärit.

Gunnar Leheste: Tervitused Saku suurhallist, kus meeskonnad teevad esimest soojendust ja tribüünile valguvad esimesed huvilised.

Madis Kalvet: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/eesti-korvpalli-sugisene-kurbmang?id=83614583

Madis Kalvet: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/koondislase-elu-pisike-taskuraha-ning-tasuta-sook-ja-jook?id=83637321

Madis Kalvet: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/saksamaa-nba-taht-dennis-schroder-mul-on-alati-suur-au-rahvuskoondist-esindada?id=83651357

Madis Kalvet: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/maik-kalev-kotsar-oleme-voimelised-saksamaad-voitma?id=83652487

Madis Kalvet: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/tiit-sokk-uued-mehed-on-teinud-meeskonna-tugevamaks-ja-voimsamaks?id=83652527