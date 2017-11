OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis kaotas Suurbritanniale avaveerandi kuue punktiga

Eesti korvpallikoondis jätkab täna õhtul 2019. aasta MM-valikturniiri, kui kodumängus võetakse vastu Suurbritannia.

Korvpall Eesti - Suurbritannia Gunnar Leheste: 30:27 Keedus viib Eesti kolmesest juhtima! Gunnar Leheste: 27:27 Sokk tabab kolmese. Viik jälle tablool. 5.39 poolaega mängida. Gunnar Leheste: 24:27 Clark toob külalistele korvi alt kaks punkti. Gunnar Leheste: 24:25 Talts tegi teise vea. Soko tabas kahest vabaviskest ühe. Gunnar Leheste: 24:24 - Laane viigistab kolmesest! Peep Pahv: Brittide liidri Daniel Clarkiga on seni hästi hakkama saadud. Nagu Eesti mänguplaan ette näeb, ei lubata tal kergelt palli saada. Kui lõpuks pall temani jõuabki, siis kohas, kus on korvi ründamine keeruline. Gunnar Leheste: Suurbritannia peab minuti aru. 8.07 poolaega mängida. Gunnar Leheste: 21:24 Clark tegi Taltsile ebasportliku vea. Vabavise tabas. Pealtpanek rünnaku lõpetuseks. Vahe kolm punkti. Ivar Jurtšenko: Ei ole jäänud Eesti koondise mängust täna head muljet. Vähemalt seni. Iisraelis oli algus parem, lootustandvam. Aga Iisraeli mängu lõpptulemust me teame, äkki täna vastupidi... lootma ju peab Peep Pahv: Esimestel minutitel suutis Eesti maa-ala kaitsega vastast natuke üllatada, kuid üldiselt on mäng kulgenud brittide soovide kohaselt. Eesti on hädas vastase teravustega. Palliga mängija peale tõmmatakse kokku ning see annab külalistele võimalusi eemalt vabalt visata. Tabavus on neil aga hea. Gunnar Leheste: Rohkem korve 10 sekundi jooksul ei tulnud. Avaveerand Suurbritannia kasuks 24:18. Gunnar Leheste: 18:24 Wheatle tabab ühe vabaviske. Gunnar Leheste: 28,1 sekundit avaveerandi lõpuni. Kitsingule tehakse viga. Number 33 tabab kahest vabaviskest vaid esimese - 18:23 Gunnar Leheste: 17:23 Saunders vabavisetel ei eksi. Kitsing tegi vea. Gunnar Leheste: 17:21 Kitsing viskab ja tabab Eesti esimese kolmese. Ivar Jurtšenko: Veideman on väga ebaõnnestunult mängu tulnud. Kuidagi hajevil ja pole valmis nii nagu peaks. Kaks üsna jämedat apsakat kaitses, rünnakul üks lihtne valesööt ja eksis ka viskel. Kahe minutiga -7 ees. Paha, paha Peep Pahv: Huvitav tählepanek. Eesti pole seni visanud ühtegi kolmepunktiviset. Gunnar Leheste: 14:21 Mäng on jube kiireks aetud. Achara tabab kolmese. Eesti kahel kiirrünnakul järjest palli korvi ei saanud. Tiit Sokk võtab aja maha. 1.49 veerandaega mängida. Gunnar Leheste: 14:18 Lawrence'il kaks vabaviset kotis. Gunnar Leheste: 14:16 Kurbas hoiab Eesti mängus. Gunnar Leheste: 12:16 Phillip tabab kahest vabaviskest ühe. Gunnar Leheste: 12:12 - Paasoja viigistab vabavisetest. Gunnar Leheste: 12:15 Hesson tabab lühikese ajaga teisegi kolmese. Gunnar Leheste: 10:12 Paasoja vähendab vahet. Gunnar Leheste: 8:12 Clark teeb korvi all jõuga Kitsingu vastu. Gunnar Leheste: 8:10 Hesson nõelab valusa kolmesega. Gunnar Leheste: 8:7 Kurbas ei upitanud korvi Soku imelist söötu, Clark realiseeris kiirrünnaku. Gunnar Leheste: 8:5 Paasoja tabas vabavisked. Gunnar Leheste: 6:5: Kajupank tegi vea, Soko realiseeris vabavisked. Gunnar Leheste: 6:3 Kurbas kiirrünnakust. Gunnar Leheste: 4:3 Paasoja avab punktiarve. Gunnar Leheste: 2-3 Britid vastavad kolmesega. Nr 11 Murray. Ivar Jurtšenko: Kreeka ja Iisraeli mäng sai läbi, Kreeka võitis kodus suurelt 82:61. Võrreldes eelmise mänguga olid kreeklastel väga olulised täiendused juures - Calathes, Vougioukas, Antentoukoumpo jt. Gunnar Leheste: 2:0 Talts võitis Eestile lahtihüppe ja tõi ka esimesed kaks punkti. Gunnar Leheste: Eesti algviisikus tulevad väljakule Tanel Kurbas, Janar Talts, Sten-Timmu Sokk, Indrek Kajupank ja Martin Paasoja. Gunnar Leheste: Hümnide aeg. Gunnar Leheste: Tiimide tutvustus algab! Päris täismaja saalis veel pole, aga väga palju puudu ka ei jää. Gunnar Leheste: Soojenduseks joonejooks. Peep Pahv: Suurbritannia meeskonna liider on Dan Clark, kellele treenerid on andud platsil tegutsemiseks vabad käed. Kui 208-sentimeetri pikkune mängumees soovib, võib ta kaheksa ja poole meetri pealt kolmest visata, samas aga ka viie-kuue meetri pealt selg ees korvi alla pressida. MM-valiksarja avamängus sai Suurbritannia Kreekalt lisaajal napi kaotuse. Selles kohtumises viskas igapäevaselt Hispaania kõrgliigas palliv Clark 36 ja poole minutiga 17 punkti, ent tema tabavus oli vilets. Peep Pahv: Tänane päev on eriline Matthias Tassi jaoks. 18-aastane noormees on esimest korda ametlikus mängus Eesti rahvusmeeskonna vormis. Kas ta debüütmängus ka platsile pääseb, on kaheldav. Gunnar Leheste: Eesti meeskonna grupipilt enne viimast soojendust. Foto: Rauno Volmar Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/FIBAWC/status/935103418380767232 Ivar Jurtšenko: Eesti alagrupi teine kohtumine hetkel juba käib ja Kreeka võitis poolaja Iisraeli vastu 37:32. https://twitter.com/FIBAWC/status/935174681769885696 Ivar Jurtšenko: Tere korvpallisõbrad! Täna tuleb Kalevi spordihallis jõuga (tahtejõuga) Suurbritannia kossukoondis paika panna. Kui täna võitu ei tule, siis unusta ära valiksarja järgmine faas. Sellest tuleb lähtuda. Edasi Eesti!!!

Eesti alustas valiksarja võõrsil Iisraelile kaotamisega, kaotuse said alustuseks kirja ka britid - kuid kui meie saime võõrsil 20-punktilise kaotuse, siis Suurbritannia jäi kodus Kreekale alla alles viimaste sekundite viskest.

Eesti meeskond sai täna hommikul ka ühe hea uudise - eilsed trennid vahele jätnud Indrek Kajupank oli täna hommikul taas rivis ning on valmis õhtuses kohtumises kaasa lööma. Vigastatud Kristjan Kangur jääb aga kõrvale, tema asemel on 12 mehe sekka edutatud noor Matthias Tass.

Eesti koondise peatreener Tiit Sokk märkis, et tänase mängu otsustavateks võtmeteks on see, kas Eesti suudab olla agressiivne ja võitluslik. "Peame olema agressiivsed, et vastane ei saaks palli kergelt korvi alla anda,” sõnas brittide mängu uurinud Sokk. „Esimeses mängus Iisraeliga jäid just meie pikad pehmeks.”

Eesti koondise peatreeneri sõnul tuleb rünnakul mängida targalt ja liigse ruttamiseta. „Selge on see, et me ei saa hakata nendega võidu jooksma, vaid peame tempot alla suruma. Seepärast ei tohi lahendustega kiirustada,” selgitas Sokk.

Suurbritannia mängis tänavu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Britid kaotasid küll kõik viis mängu, aga peksupoisiks ei saa neid tembeldada. Korralik lahing anti nii Belgiale, Venemaale kui Lätile. Tallinnasse saabunud koondisest mängisid EM-il seitse meest.

Samas on brittide koondis kirju. Seal leidub koguni kolm meest Hispaania kõrgliigast, kuid nende kõrval on mängijaid ka Hispaania ja Prantsusmaa tugevuselt kolmandast liigast.

Brittide koosseisus jookseb platsile ka üks Eesti korvpallipublikule tuntud nimi: 2016. aastal Pärnus pallinudTeddy Okereafor.

Kalevi spordihalli uksed avatakse kell 18.00, kohtumine ise algab kell 19. Kohapeal on pilet võimalik soetada vaid 250 kiiremal fännil.

Mängu saab otseülekandes vaadata TV6, Viasat Sport Balticu ja voogedastusteenuse Viaplay vahendusel.