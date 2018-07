OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis jäi poolajaks Kreeka vastu kaheksa punktiga kaotusseisu

Eesti korvpallikoondis jätkab täna 2019. aasta MM-valiksarja, kui Saku Suurhallis minnakse kell 19.00 vastamisi Kreeka koondisega.

Korvpall: Eesti - Kreeka 45:55 Antetokounmpo tabab kahest vabaviskest ühe. 45:54 Vasilopoulos kolmene. 45:51 Raieste murrab hoogsalt korvi alla. 43:51 Mitoglou korvi alt. 43:49 nüüd saab kaks punkti kirja Vene. 41:49 Katsivelis tabab kahest vabaviskest ühe. 41:48 Raieste tabab kahest vabaviskest ühe. 5.03 kolmanda veerandaja lõpuni. 40:48 Eestile toob nüüd kaks punkti Dorbek. Samas ei saa võitluse vähesust küll eestlastele ette heita. Mehed teevad platsil mis suudavad. 38:48 Antetokounmpo kahene. Eesti rünnak jääb seisma ning ladusaid lahendusi ei teki. 38:46 Kotsarilt kaks punkti. 36:46 Katsiveliselt kolmene. 36:43 Kullamäelt kahene. 34:43 Mitoglou korvi alt ja vabavise lisaks. 34:40 Eestilt vaheltlõige ja Vene surub palli korvi. 32:40 Kullamäelt kahene ja tabav vabavise. 29:40 Vasilopoulos tabab kaugelt. 29:37 Raiestelt kaks tabavat vabaviset. 27:37 Gkikas tabab kaks vabavise. Algas kolmas veerandaeg! Määrav on ikkagi Kreeka parem visketabavus. Neil pole vaja punnitada kolmestega, kuna korvi all on nad eestlastest üle. Just korvi lähistel lööb välja noore meeskonna pehmus. Üllatavalt hästi on Eesti saanud hakkama lauavõitluses. Esimesel poolajal saadi kätte seitse ründelauda, kreeklaste nelja vastu. Pallikaotuste osas oli Eesti esimesel poolajal tasemel - kokku patustati vaid korra. Samas on probleemiks visketabavus, esimesel poolajal tabati vaid 30 protsendilise täpsusega. Teine veerandaeg läbi. Eesti on 27:35 kaotusseisus. Eestlaste viimane rünnak viib viskele Raieste, kes eksib kaugviskel. Käib teise veerandaja viimane minut. 27:35 Mitglou surub palli korvi. 27:33 Raiestelt tabav kaugvise. 24:33 Vasilopoulos murrab korvi alla ja tabab. Seejärel lisab ka vabaviske. 24:30 Kitsingult tabav vise keskpositsioonilt. 22:30 Vene eksib kahel vabaviskel. Raieste saab lauapalli ja viskab korvi alt sisse. 20:30 vaadatakse videot ja selgub, et Kreeka üks tabav kahepunktivise oli tegelikult tabav kaugvise. Lisatakse üks punkt. 20:29 taaskord Katsivelis. 20:27 Mitoglou toob veel kaks punkti. 20:25 Vene peab korvi all ilusa pausi ja paneb seejärel palli rahulikult korvi. 18:25 Katsivelis toob Kreela järjekordsed kaks punkti. Tema arvel juba seitse silma. Teisel veerandajal on Eesti rünnak muutunud veidike rutakamaks. Kaitses ja lauavõitluses ollakse aga algusega võrreldes pehmemad. Eest koondis võtab aja maha. 5.48 teise veerandaja lõpuni. 18:23 Katsivelis kahene. 18:21 Mitoglou saab ründelaua ja realiseerib selle korviks. 18:19 Nurger murrab end korvi alt viskele ja tabab. 16:19 Mitoglou surub palli korvi. 16:17 Mitoglou korvi alt. 16:15 Laane avab teise veerandaja tabava kaugviskega. Kõnekas fakt: Eesti pole teinud esimesel veerandajal ühtegi pallikaotust, Kreeka on aga patustanud juba kuuel korral. Sellisel tasemel meeskonna kohta on seda väga palju. Esimene veerandaeg läbi! Kreeka juhib 15:13! 13:15 Katsivelis lisab ka vabaviske. 13:14 Katsivelis murrab kiirelt korvi alla ja kaks punkti on tõsiasi. Kreeka polnud Eesti koondise aktiivseks kaitseks valmis. Esialgu on neil suuri probleeme eestlaste surve all rünnaku organiseerimisega. 1.23 avaveerandi lõpuni. Kreeka võtab aja maha. 13:12 Kotsar realiseerib kiirrünnaku. Eesti saab esmakordselt juhtima. 11:12 Jõesaar surub palli korvi. 9:12 Larentzakilt kaugvise. 9:9 Kullamäelt kahene ja lisaks ka tabav vabavise. Seis esimest korda viigis pärast 0:0-i. Eesti survestab kaistes Kreekat hästi ning tugeval vastasel on probleeme viskekohtade leidmisega. 6:9 Kitsing tabab kaugviske. Eestlaste jaoks oli see kuues kord selles kohtumises kaugviset proovida. Lõpuks ka üks tabas. Kreeka ei saa 24 sekundiga viskele. 3:9 Bochoridis tabab kahest vabaviskest ühe. Esimene veerandaeg on jõudnud poole peale ja eestlastel on viis viga juba täis. 3:8 vahetusest sekkunud Kotsar tabab kahest vabaviskest ühe. 6.17 avaveerandi lõpuni. 2:8 Vene avab eestlaste skoori. 0:8 Bourousis tabab kahese ja lisab ka vabaviske. 0:5 Margaritis murrab ilusasti korvi alla ja tabab. 0:5 Margaritis murrab ilusasti korvi alla ja tabab. Dorbek on platsil selge kohustusega, katta kreeklaste kõige tuntumat tagameest Mantzarist. 0:3 Bochoridis tabab korvi alt. Lisaks teeb Kitsing vea ja kreeklane lisab ka vabaviske. Mõlemad meeskonnad alustavad kohtumist möödaviskega. Lahtiviskest saab palli Kreeka. Eesti algkoosseisus jooksevad väljakule: Raieste, Vene, Dorbek, Kitsing, Kullamäe. Hümnid on kuulatud ja meeskonnad on kohtumiseks valmis. Meeskonnad on väljakul ja teevad sooja. Kohtumise alguseni 30 minutit.

Tegu on mõlema koondise jaoks valiksarja esimese ringi viimase kohtumisega. Kreeka on täisedu ehk viie võiduga juba edasipääsu kindlustanud - kaks võitu ja kolm kaotust saanud Eestil tuleb selleks kas viimane kohtumine võita või loota, et Suurbritannia ei suuda samal ajal kodus Iisraeli lüüa.

Eesti on seni suutnud mõlemad oma kodus peetud kohtumised võita: Suurbritannia alistasime 73:70, Iisraeli 78:62. Kreeka koondise tase on aga mõlemast meeskonnast selgelt tugevam ning Eestil oleks võiduks vaja väikestviisi korvpalliimet.

„Kreeklased on väga enesekindlad. Nad ei torma, vaid mängivad palju aeglasemalt kui näiteks Suurbritannia, aga palju targemini,” tunnustas Eesti koondise peatreener Tiit Sokk alagrupi liidreid. „Kvaliteetvõistkond, kus asjad käivad täpselt nii, nagu peab. Üleliigseid liigutusi ei tehta ja iga väiksemgi võimalus kasutatakse ära. Tulemustestki on näha, et hea meeskond.”