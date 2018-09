OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis mängib olümpiahõbeda Serbiaga. Kui suureks kujuneb klassivahe?

Eesti koondise peatreeneril Tiit Sokul on võrreldes Serbia kolleegiga mõtteainet kordades enam. Ülisuur allajäämine Saksamaale ei sisenda eelseisvaks lahinguks just suurt optimismi. "Eks siin saab väga raske olema. Neil on ka kriisiolukord. Väga tähtis mäng. Vastased on võimsad, Euroliiga ja NBA mehed. Saame kõva koolituse. Kui sakslased mängisid süsteemselt, midagi võis varasema põhjal ette kujutada, mida nad teevad ja kuhu jooksevad, siis Serbia on veel kõvem klass. Nemad mängivad nii, kuidas kaitse mängib. Harutavad seda mängu lahti hoopis teistmoodi kui sakslased. Palju rohkem on individuaalset mängu, mis taandub paljuski üks-üks kaitsele. Nad on sellise klassiga, et kui teed ühte asja, siis nemad võtavad ette midagi muud. Peame olema valmis reageerima. Midagi ette ennustada on võimatu."

Serbia - Eesti korvpalli MM-valikmäng Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/delfi-belgradis-kuidas-ellu-jaada-serbia-koondis-on-paberil-veel-kovem-kui-saksamaa?id=83678313 Ivar Jurtšenko: Serbia ässad teevad sooja. Venituse all Nemanja Bjelica (Sacramento Kings). Ivar Jurtšenko: Märulipolitseid on rohkelt näha igal pool ümber areeni. See tundub siin olevat tavaline nähtus, ka mais Euroliiga Final Fouri ajal oli täpselt samamoodi. Eks Serbia fännidega on nähtud igasugu jama. Tuleb valmis olla. Ivar Jurtšenko: Eesti alagrupis peetakse täna kaks mängu veel, millest üks on juba lõppenud. Gruusia kaotas kodus lõpusekundite draamas Kreekale 85:86. Gruusia juhtis teise poolaja alguses veel 14 punktiga, ent mängu kätte ei saanud. Kreeka jätkab täiseduga. Ivar Jurtšenko: Eesti koondise mängijate tervis on üldjoontes korras. Rain Veideman on pisut eelmises mängus saadud maakeeli puukatega hädas (löögid lihasesse), aga pole hullu. Treenis ja küll mängib ka. Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/delfi-belgradis-serbia-koondise-peatreener-peame-olema-valmis-naitama-oma-parimat-mangu?id=83682157 Ivar Jurtšenko: Eesti ajakirjanike juures käis just infot hankimas Serbia telekommentaator. Tuli nimede hääldamist üle küsima. Kõige keerulisem oli tema jaoks teadagi kelle nimi... Kristian Kullamäe. Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/fotod-eesti-korvpallikoondis-karukoopas-tiit-sokk-raske-on-ette-naha-mis-taktikaga-serblased-mangivad?id=83682293 Ivar Jurtšenko: Ivar Jurtšenko: Tere õhtust Belgradist! Eesti meeste korvpallikoondis kohtub täna Aleksandar Nikolici nimelisel areenil MM-valikmängus Serbiaga. Kohtumise alguseni pisut üle tunni. Mängijad sammusid just väljakule sooja tegema.