OTSEBLOGI | Eesti ja Iisrael avavad MM-valiksarja. Kui kõrgele kired köetakse?

Iisraeli suurimas linnas, metropolis Tel Avivis antakse Eesti meeste korvpallikoondise osalusel avapauk 2019. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni valiksarjale. Vastasseis Iisrael-Eesti toimub juudi piibelliku traditsiooni sabati tõttu harjumatult vara, algusega kell 14. Delfi on kohal ja vahendab toimuvat operatiivselt tekstipõhise otseblogi vahendusel.

Varane algusaeg mõlemale, mitte ainult eestlastele.

Mängitakse Tel Avivi Hapoeli korvpallimeeskonna kodusaalis, 3500 pealtvaatajat mahutavas Shlomo Group Arenal. Oodata on enam-vähem täismaja, kohtumise eelõhtul oli kohaliku ajakirjanduse väitel müüdud pea 3000 piletit. Saab olema korralik põrgukatel.

Iisraeli koondise koosseis (pikkus / vanus):

Ben Altit (208 / 24) Gilboa Galil Hapoel

Avi Ben-Chimol (195 / 32) Rishon LeZion Maccabi

Tamir Blatt (190 / 20) Holon Hapoel

Jacob Cohen (188 / 27) Tel Avivi Maccabi

Shawn Dawson (198 / 23) Herzliya Bnei

Tomer Ginat (203 / 23) Tel Avivi Hapoel

Richard Howell (203 / 27) Jerusalemma Hapoel

Gal Mekel (191 /29) Gran Canaria

Rafi Menco (198 / 23) Tel Avivi Hapoel

Joaquin Szuchman (191 / 22) Gilboa Galil Hapoel

Bar Timor (191 / 25) Jerusalemma Hapoel

Idan Zalmanson (206 / 22) Rishon LeZion Maccabi

Vastaste eeldatavad põhitegijad peaks olema Dawson, Howell ja Mekel, kes kõik mängisid kaasa ka käesoleva aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Lisaks neile on EM-i koondisest alles Timor ja Zalmanson.

Ainsana tuleb välisklubist Gal Mekel, kes täidab mängujuhi rolli Hispaania kõrgliiga klubis Gran Canaria. Tema teenistuslehele mahuvad õpingud Wichita State´i ülikoolis (2006-2008), üks hooaeg NBA-s (2013-2014, Dallas Mavericks ja New Orleans Pelicans) ja mullu Tel Avivi Maccabiga lahingud Euroliigas.

Vastaste peatreener Oded Katash sõnas mängueelsel õhtul, et mõistagi ootab publik omade võitu, kuid midagi garanteeritud pole. Taustatööd tehes nägi ta Eesti koondise mängus mitmeid trumpe.

„Muljetavaldav, kuidas Eesti koondis tegutseb,“ määris Katash Eesti ajakirjanikele mett mokkadele. „Võtame või mängusüsteemi toimimise ja mängijate füüsilise valmisoleku. Kohtumine Eestiga saab meile olema suureks proovikiviks. Teil on ohtlik mängujuht - tark, suudab ise visata, teistele olukordi luua. Ka pikad mehed viskavad väljast väga hästi. Palju liikumisi. Meie jaoks pisut harjumatu mäng. Üritame Eesti koondise harjumuspärast tegutsemist maksimaalselt häirida. Loodame, et plaan töötab,“ rääkis verivärske Iisraeli koondise loots.

Teised mängud (algusaeg):

Türgi-Läti (18.00)

Bulgaaria-Soome (19.00)

Tšehhi-Island (19.00)

Poola-Ungari (19.15)

Bosnia-Venemaa (19.45)

Rootsi-Ukraina (20.00)

Kosovo-Leedu (20.00)

Saksamaa-Gruusia (20.30)

Montenegro-Hispaania (21.00)

Holland-Horvaatia (21.00)

Serbia-Austria (21.00)

Itaalia-Rumeenia (21.15)

Sloveenia-Valgevene (21.30)

Belgia-Prantsusmaa (21.30)

Suurbritannia-Kreeka (21.30)