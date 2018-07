Eestil on täna MM-valikturniiril kaalul väga palju. Kreeka alistamine tagaks pääsu järgmisesse ringi. Samas võib keerutamata ütelda, et eestlaste võit kuuluks imede kategooriasse. Kuid kes ütles, et imesid ei või sündida… Võimalused jäävad õhku ka kaotuse korral, et siis sõltub kõik juba Suurbritannia ja Iisraeli mängust.

„Kreeklased on väga enesekindlad. Nad ei torma, vaid mängivad palju aeglasemalt kui näiteks Suurbritannia, aga palju targemini,“ tunnustas Tiit Sokk alagrupi liidreid. „Kvaliteetvõistkond, kus asjad käivad täpselt nii nagu peab. Üleliigseid liigutusi ei tehta ning iga väiksemgi võimalus kasutatakse ära. Tulemustestki on näha, et hea meeskond.“