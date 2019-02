Noored kinkisid veteranidele võiduga vägeva lahkumispeo

Ilmselt saab Tallinn püsiva koha Serbia korvpallurite õudusunenägudes. 2012. aastal lahkuti siit kaotusega ja nüüd, 2019. aasta veebruaris juhtus see taas. MM-valikturniiri eelviimases kohtumises alistas Eesti Serbia 71 : 70. Eesti korvpalli uus põlvkond oli lõpusekundite loteriis kindlam kui staaridest kubisev Serbia.

„Pole veel ära seedinud, millega hakkama saime, aga veel ilusamat ärasaatmise pidu veteranidele teha ei saanud,” sõnas 15 sekundit enne lõppu viigiseisult otsustava kolmese tabanud Sander Raieste. „See oli eelkõige meeskonna võit. Viimasele viskele sain tänu sellele, et Kristian tõmbas mängu laiali. Meeleolu on ülev ja selle pealt on ka hea Gruusiasse mängime minna.”