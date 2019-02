Nädal suure mänguni: koondisekutse sai 16 meest, piletid laupäevani sõbrapäeva hinnaga

Eesti on küll edasipääsulootuse minetanud, kuid sellegipoolest sab lahing olema märgilise tähendusega, sest viimast korda astuvad rahvuskoondise särgis korvpalliväljakule Kristjan Kangur, Janar Talts ja Gregor Arbet. 24. veebruaril võõrsil toimuvale kohtumisele Gruusia vastu meie rekordinternatsionaalid ei sõida.

See on ka põhjus, miks peatreener Tiit Sokk on kandidaate kutsunud tavapärasest rohkem - 18. veebruaril koguneb 16 mängijat: Kristjan Kangur (BC Kalev/Cramo), Gregor Arbet (TalTech), Janar Talts (Tallinna Kalev/TLÜ), Sander Raieste (Baskonia), Kristian Kullamäe (Baunach Young Pikes), Rait-Riivo Laane (Kosi Ippokratis), Janari Jõesaar (BC Kalev/Cramo), Martin Paasoja (Ateena Psychiko), Henri Drell (Baunach Young Pikes), Saimon Sutt (Pärnu Sadam), Kaspar Treier (Montegranaro XL Extralight), Indrek Kajupank (Rapla Avis Utilitas), Kregor Hermet (Tartu Ülikool), Kristjan Kitsing (BC Kalev/Cramo) ja Rauno Nurger (Huesca Levitec).