Maik-Kalev Kotsar: eesmärki ei täitnud, eesmärk oli võita

Eesti korvpallikoondis sai 2019. aasta MM-valiksarja esimese ringi viimases kohtumises Kreekalt koduväljakul 56:78 kaotuse. Eesti koondise keskmängija Maik-Kalev Kotsar tõdes, et kreeklased panid lihtsalt kogemuse maksma.

“Väike kogemus oli sellisel tasemel meeste vastu mängimiseks olemas. Ioannis Bourousis on aga ikka väga hea mängumees ja oskab oma keha hästi kasutada. Eks sellise mehe vastu mängides on eesmärk samasugune nagu alati ehk ise võimaluse korral skoorida ja kaitses ära hoida,“ rääkis Kotsar vastastest ja enda mängust.

“Kreeka kaitse lõhkus meie mängu nii palju, et eesmärki ei täitnud. Eesmärk oli võita. Kõik andsid endast parima, kuid lõpuks jäi natuke puudu,“ lisas ta üldiselt eestlaste esituse kohta. “Saab öelda, et kogemusest jäi puudu. Kreeka mehed on kogenud ja mängisid rünnakul targalt. Keegi üleliigseid liigutusi ei võtnud. Pall liikus väga voolavalt.“

Nädala aja pärast lendab Kotsar juba USA-sse tagasi, et alustada ettevalmistust uueks hooajaks. Võimaluse korral loodab ta järgmisel suvel taas koondist esindada.

“Valikmängud on minu jaoks ikka natuke teistsugused mängud. Korvpall on korvpall, kuid see oli väga hea kogeus. Arvan, et järgmisel aastal mängin võimaluse korral uuesti. Nüüd peab juba uuele hooajale mõtlema,“ sõnas ta lõpetuseks.