Kullamäe: me ei suutnud lõpus Soome aktiivsema kaitsega kohaneda

Raiste hinnangul said saatuslikuks kaitses tehtud eksimused. „Oleme kõigest nädala koos harjutanud ning üksteise mõistmine ja kommunikatsioon vajavad parandamist," sõnas ta. „Õnneks on üks kohtumine Soomega veel ees, enne kui tähtsamad mängud tulevad."

Raiste eakaaslane Kristian Kullamäe tegutses põhimängujuhina. Tema kontosse jäi 11 punkti, 6 lauda ja 3 söötu. „Võis rahule jääda, kuid viimasel veerandajal ja lisaajal hakkas vastane kaitses aktiivsemalt mängima. Me ei suutnud sellega kohaneda, ega omi asju ellu viia," tunnistas Kullamäe. „Ise tegin ka lõpus paar rumalat pallikaotust. Eks ma proovin järgmine kord paremini." Kullamäe lisas, et meeskond pole veel kokku mänginud, kuid avaldas lootust, et kaks kohtumist Soomega aitavad seda parandada.

Koondise kogenumatest mängijatest viskas Rain Veideman 15 punkti. Kuid näiteks Siim-Sander Vene kogus vaid 4 ning Kristjan Kitsing 3 silma. Peatreener Sokk tõdes, et mängud toimuvad väga halval ajal. „Paljudel oli pikk hooaeg, vahepeal oldi puhkusel ning vaevalt kõik vanemad mehed tippvormi jõuavadki. Aega on selleks liiga vähe," tõdes Sokk. „Püüame neid nii palju mängu tõmmata kui võimalik."

Eesti publik nägi esimest korda koondise särgis ka USA ülikoolides karastunud Maik-Kalev Kotrarit ja Rauno Nurgerit. Kotsar mängis 25 minutit, kogudes 6 punkti ja 5 lauapalli. Ta tegi 14 viset, milledest tabas vaid kolm. Nurger jäi 11 minutiga nullile.

„Kotser tegi kõik asjad ära ja võttis hästi üks ühele mängus vastaseid ette. Ülikoolis on tema roll pisut teine, kui koondises," hindas Sokk. „Nurger peab aga oma keha korda saama, et väljakul üllatusi ei tuleks. Ta polnud veel kontaktideks valmis."

MM-valikturniiri viimasteks mängudeks valmistuvad Eesti ja Soome kohtuvad teist korda esmaspäeval Soomes.