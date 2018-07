Kreeka peatreener Skourtopoulos enne mängu Eestiga: tahame alagrupi võita täiseduga

Eesti korvpallikoondis peab täna Saku Suurhallis 2019. aasta maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri eelringi viimase mängu Kreeka koondisega. Vastaste peatreener Thanasis Skourtopoulos sõnas basket.ee-le antud intervjuus, et meeskonna motivatsioon on endiselt laes.

Juba reedel Eestisse reisinud Kreeka koondise loots sõnas pühapäeva õhtul, et vaatamata kindlustatud edasipääsule minnakse ka viimast mängu võitma. „Meie jaoks on motivatsioon endiselt kõrge, sest tahame järgmisesse ringi minna kuue võiduga. Oleme edasipääsu juba taganud ja liigset pinget peal pole, kuid hea emotsiooni säilitamiseks on vajalik homme Eesti vastu võit kätte saada.“

Sarnaselt paljudele teistele koondistele puuduvad ka Kreeka koondisest suurimad tähed, kuid Skourtopoulose hinnangul see suurt jälge nende mängu jätnud pole. „Meeskonna sisekliima on väga hea ja kõik pingutavad kõvasti.“

Kreeka peatreeneri jaoks oli pisut üllatav, et Eesti koosseisu on nii palju uusi nägusid. „Vaatasin mängu Suurbritannia vastu ja olin imestunud, et olete teinud nõnda rohkelt muudatusi. Eesti on väga andekas ja pikakasvuline meeskond, kes võib mängida väga kiiresti. Esimene poolaeg brittide vastu jättis hea mulje.“