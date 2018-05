Kreeka korvpallikoondis tuleb suvel Eestile vastu kahe NBA mängijaga, aga ilma superstaar Antetokounmpota

Kreeka korvpallikoondis andis teada, millise 24 mängija seast tehakse lõplik valik juuni lõpus ja juuli alguses peetavateks MM-valikmängudeks Iisraeli ja Eestiga.

Kuigi valikus pole kreeklaste kõige nimekamat meest Giannis Antetokounmpot, on nimekiri sellest hoolimata võimas ning sisaldab ka kahte NBA mängijat: nii Sacramento Kingsi tsenter Kosta Koufos kui ka Atlanta Hawksi uustulnukast tagamees Tyler Dorsey on andnud nõusoleku koondise abistamiseks.

Nii Koufos kui Dorsey on sealjuures sündinud ja üles kasvanud USA-s, ent mängivad Kreeka koondises oma päritolu tõttu - Koufose mõlemad vanemad on kreeklased, Dorsey ema on pooleldi kreeklanna.