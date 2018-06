Kotsar: Markkanen on hea mängija, aga ei näidanud midagi väga erilist

Igapäevaselt USA üliõpilasliigas palliva Maik-Kalev Kotsari hinnangul ei näidanud soomlaste NBA staar Lauri Markkanen Eestiga kohtumises midagi üleloomulikku.

„Markkanen on hea mängija, aga ta ei näinud midagi väga erilist. Mängus ta endale väga palju olukordi ei loonud," hindas Kotsar, kel õnnestus Markanen ka ise üks ühe vastu olukorras korra üle mängida. Markkanen kogus Eesti vastu 23 punkti ja 12 lauapalli.

Eesti kaotas Soomele 76:95. Eesi koondises särgis oma karjääri teise mängu pidanud Kotsar hindas seda mängu paremaks, kui neljapäeval Tallinnas peetud kohtumist. Kaotuse põhjusi nägi ta kehvas alguses. „Kogemused... 0:5 taha jäädes tulnuks ennast kokku võtta ja mängu rahustada, mitte üritada kiirete kolmestega asja päästa," leidis ta.

Eesti parimana 17 punkti visanud Siim-Sander Vene viitas samuti ebaõnnestunud esimesele poolajale. „Jätsime esimesel poolajal soomlastele liiga palju ruumi ja nad said rünnaku lõpetamiseks palli täpselt sinna, kuhu tahtsid," selgitas Vene. Nooretest meestest koosnevale meeskonnale omaselt oli probleemiks mängijate omavaheline suhtlus. „Kes pole veel harjunud, kes pole kindel, mida tegema peab ja siis ei julgegi midagi ütelda. Selge on see, et kaitses peame ennast vastase sööduliinidel vahel hoidma."