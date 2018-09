Maik-Kalev Kotsar, kes tegi eelmises maailmameistrivõistluste valiksarja aknas koondise ametlike mängude debüüdi, pole seni võidurõõmu tunda saanud. Ta on üks neist, kelles koondise treenerid näevad tulevikutegijat, ja uue strateegia alusel antakse talle teadlikult suur roll. 21-aastane Kotsar on usaldust õigustanud, Saksamaa ja Serbiaga peetud mängudes olid tema keskmised näitajad 9 punkti ja 2,5 lauapalli. Pole paha, arvestades, kelle vastu ta korvi all tegutsema pidi.