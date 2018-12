Kordusetenduses kohtuvad kaks tundmatuseni muutunud koondist

Mõistagi on sakslastel puudu NBA staar Dennis Schröder. Ent peale tema on puudu ka mõned septembris liidrikoormat kandnud mängijad. Reedel Kreeka vastu peetud kohtumises osales kaheksa mängijat, kes käisid platsil ka Tallinnas peetud kohtumises. Täna võib selliseid mehi olla veelgi vähem.

Mõlemalt poolelt võtab pingeid maha teadmine, et midagi püüda otseselt pole. Kaks võitu ja seitse kaotust saanud Eesti on oma alagrupis viimane ning on minetanud võimaluse jõuda finaalturniirile. Saksamaa on kaheksa võidu ja ühe kaotusega aga edasipääsu juba taganud. Esimene kaotus saadigi just reedel, ainsana kaotuseta püsivalt Kreekalt.