Koondisest välja jäänud Laane: sellises koosseisus Kreekat karta pole vaja

Kreeka korvpalliga üsna hästi tuttav mängujuht Rait-Riivo Laane sel korral koondisesärki selga ei tõmba, kirjutab korvpall24, kuid arvab, et Eesti koondisel on hea šanss vastaseid võita.

Laane arvates ei peaks eestlastel jalg kreeklaste vastu värisema hakkama. “Kreeka mehi, kes seekord koondises on, karta ei ole vaja. Vaadates ajakava, on meil kaks mängu kolme päevaga, siis suure tõenäosusega pannakse põhirõhk Iisraeli vastu,” ütles ta.

Laane koduklubi Ethnikos on Kreeka esiliigas liikumas hetkel positiivsel lainel: “Praegu on meil uue treeneriga resultaat viiest viis ehk siis asjad on päris hästi. Järgmises voorus on mäng võõrsil meeskonnaga, kes seni kaotanud ei ole, võib-olla tuuakse meis maa peale tagasi."