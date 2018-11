KOGU TÕDE MÄNGUST | Eesti kaotas korvialuse heitluse ja sellega ka kogu mängu

MÄNGU STAAR | Gruusia poolelt särasid kaks korvialust meest: Giorgi Šermadini ja Goga Bitadze. Neist viimane on selgelt tulevikumees, mängu parimaks saab aga hinnata 29-aastast Šermadinit. Euroliiga kogemusega, igapäevaselt Hispaanias palliva 216-sentimeetri pikkuse mehe vastu Eestil rohtu polnud. Proovis Kristjan Kitsing, ei saanud hakkama. Proovis Janar Talts, ei saanud ka hakkama. Šermadini tase oli eestlastest lihtsalt kõrgem.

MIKS LÄKS NII | Mängu saatuse otsustas Eesti totaalne allajäämine korvi all. Eriti eredalt tuli see esile esimesel poolajal, kui Eesti kaotas ründelaua 1:8 (seejuures tundus, et grusiinide poolelt ei läinud kirja kaugletki kõik ründelaudad) ning meie korvialused jõud oli püsti hädas Gruusia „tornide" Giorgi Šermadini ja kõigest 19-aastase Goga Bitadze pidurdamisega. Lõpuks tõid need mehed kokku 42 punkti ning lisaks sai kumbki mees kätte 11 lauapalli. Esimesel poolajal oli Eesti hädas ka kaugvisete tabavusega. 11st üritusest läbis korvirõnga kõigest üks. Teisel poolajal asi pisut paranes, kuid tabama hakati siis, kui oli juba liiga hilja.

KUIDAS EDASI? | Juba pühapäeval sõidab Eesti koondis Saksamaale, kus esmaspäeval mängitakse Ludwigsburgis sealse koondisega. Septembris Tallinnas peetud kohtumise kaotas Eesti 43:86. Seekord on jõuvahekorrad pisut muutunud: Eesti peaks olema tugevam, Saksamaa aga nõrgem kui paar kuud tagasi. See ei tähenda muidugi seda, et Eesti on selle mängu soosik. Sakslaste staarid võivad küll puududa, kuid neil on piisavalt heal tasemel klubides pallivaid mängijaid.

KILD |Eestlaste vana tuttav, aastaid Tartu Rockis pallinud George Tsintsadže, polnud enam päris see mees, keda mäletasime. Särtsakast ja siledast noormehest oli saanud kerges ülekaalus aeglane ja kohmakate liigutustega mängumees. Ta tegi 32 minutiga kuus pallikaotust - tundus, et tegemist on mängijaga, kelle platsil olekust võib kasu tõusta hoopis Eestile. Kuid... kõik see oli petlik - Tsintsadže andis 7 söötu ning just tema hoidis oma kogemusega rasketel hetkedel Gruusia poolel korra majas. Kogemus ja oskused loevad ka midagi.