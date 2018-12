KOGU TÕDE MÄNGUST | Eesti jäi Saksamaa surve alla ning ärkas alles siis, kui mäng oli tehtud

VÕTMEMOMENT | Teist mängu järjest tekkisid Eesti koondisel probleemid teisel veerandajal. Kuue ja poole minutiga suudeti visata vaid kaks punkti ning jääda kaotusseisu 21:34. Kuigi Saksamaa kaitse surve oli väga tugeva, tekkis Eestil korralike viske kohti, kuid kolmese kaare tagant tabati halvasti. Kiita polnud ka rünnakute lahendamine korvi alt. Lõpuks kaotati teine veerandaeg 8:20 ning vaheajale mindi kaotusseisus 27:41. Asi võinuks olla veelgi hullem, kuid eestlaste õnneks, polnud ka sakslased rünnakute lõpetamisel ülemäära enesekindlad.

MUST LAMMAS | Korvpallis on keeruline lükata kaotust ühe mängija kraesse. Tõsisemalt peab aga otsa vaatama neile, kes vastase surve all kipuvad hätta jääma. Ainult koduses liigas - olgugi, et tegemist on Eesti ja Läti ühisliigaga - pallivad mängijad pole sellise survega harjunud, võimalik, et mõned mehed polnud ka mänguks päris valmis. Vaatame, kelle puss / miinus oli seekord kõige negatiivsem. Kristjan Kullamäe saldoks jäi 15 ja poole minutiga -15, Janar Taltsil 12 minutiga -13 ning Janari Jõesaarel 23 minutiga -12.

MÄNGU STAAR | Suurte staaride puudumisel, võttis Saksamaa koondises liidrirolli igapäevaselt Berliini ALBAs mängiv Niels Giffey. 19 minutiga kogus ta sajaprotsendilise tabavusega 13 punkti ning tema efektiivsusnäitaja oli 19.

MIKS LÄKS NII | Eesti meeskonna jaoks on korvide viskamine saanud väga suureks probleemiks. Seda just siis, kui korve on väga vaja. Saksamaa vastu saadi kolme veerandajaga kokku vaid 39 punkti. Sakslased mängisid füüsilist korvpalli ning avaldasid eestlastele tugevat survet.