Jumal tänatud! Kreeka koondis oma Euroliiga mehi Eesti vastu üles ei andnud

Kui Kreeka korvpallikoondise peatreeneri Thanasis Skourtopoulose esialgses nimekirjas MM-valikmänguks Eestiga oli sees ka seitse Euroliiga klubi hingekirja kuuluvat meest, siis lõplikus 15-mehelises koosseisus neid enam ei figureeri.

Põhjus on ilmselt lihtne. Euroliigas on neljapäeval ja reedel mänguvoor ning võistlustules on ka Kreeka hiiud Olympiakos ja Panathinaikos. Esimesest olid varasemas nimekirjas üles antud Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou ja Vangelis Mantzaris, teisest Thanasis Antetokounmpo, Nick Calathes, Ian Vougioukas ja Konstantinos Mitoglou.

Tõenäoliselt võivad mehed koondisega liituda 25. veebruari mänguks Suurbritanniaga.

Enamus Kreeka koondise mehed on reedel seega koduliiga mängijad. Piiri taga teenivad leiba vaid Ioannis Bourousis Hiinas ja Leonidas Kaselakis Astanas.

Tutvu Kreeka koondise lõpliku koosseisuga siin!

Eesti ja Kreeka kohtuvad Kreetal reedel kell 18.30.