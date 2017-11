Iisraeli treener: meie publik nõuab võitu Eesti üle, aga...

Võõrsil kohtutakse Iisraeliga. Vastaste peatreener Oded Kattash sõnas mängueelsel õhtul, et mõistagi ootab publik omade võitu, kuid midagi garanteeritud pole. Taustatööd tehes nägi ta Eesti koondise mängus mitut trumpi.

„On muljet avaldav, kuidas Eesti koondis tegutseb,” määris Kattash Eesti ajakirjanikele mett mokkadele. „Võtame või mängusüsteemi toimimise ja mängijate füüsilise valmisoleku. Kohtumine Eestiga on meile suur proovikivi. Teil on ohtlik mängujuht: tark, suudab ise visata, teistele olukordi luua. Ka pikad mehed viskavad väljast väga hästi. Palju liikumisi. Meie mängijate jaoks pisut harjumatu mäng. Üritame Eesti koondise harjumuspärase tegutsemise maha suruda. Loodame, et plaan toimib,” rääkis verivärske Iisraeli koondise loots.