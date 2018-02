Iisraeli korvpallikoondis sai Tel Avivi Maccabist abijõudu

Täna Tallinnas 2019. aasta MM-valiksarjas Eesti korvpallikoondisega kohtuv Iisraeli rahvusmeeskond sai värskelt täiendust Euroliiga klubist Tel Avivi Maccabi.

Koondisega liitus Maccabi keskmängija Jake Cohen, kes kaks päeva tagasi Suurbritanniaga peetud mängus kaasa ei teinud. 27-aastasel Cohenil on pikkust 210 sentimeetrit. Euroliiga on ta tänavusel hooajal kaasa teinud 16 kohtumises, keskmised näitajad 8 minutit, 2,4 punkti ja 1,8 lauapalli. On võimeline viskama ka väljast, kaugvisked 4/8.

Iisraeli peatreener Oded Kattash tõi Coheniga meeskonda pikkust juurde, lisaks on rivis eelmisel korral korvi all meile paksu pahandust valmistanud Richard Howell.

Eesti koondises võrreldes kahe päeva taguse Kreeka mänguga muudatusi ei ole.

Eesti ja Iisraeli vaheline kohtumine algab Saku suurhallis kell 17, Delfi vahendab sündmusi tekstipõhise otseblogina.