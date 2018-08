Hirmuäratav nimekiri: Serbia nimetas mänguks Eestiga koondisse viis NBA mängijat

Serbia kohtub 13. septembril võõrsil Kreekaga ja 16. septembril kodus Eestiga.

Serblaste olukord L-vahegrupis pole just kõige roosilisem. Eelmisest ringist kaasa tulnud mängude järel on seis selline, et Saksamaa ja Kreeka juhivad gruppi 12 punktiga, Serbia on 10 punktiga kolmas. Järnevad Iisrael (9), Gruusia (8) ja Eesti (8). 2019. aasta MM-finaalturniirile pääseb iga vahegrupi kolm esimest meeskonda.

NBA-st on Serbia koondisele appi tulemas Bogdan Bogdanovic ja Nemanja Bjelica (Kings), Milos Teodosic ja Boban Marjanovic (Clippers) ning Nikola Jokic (Nuggets).

Euroliiga mängijatest on satsis Nemanja Nedovic (Milano), Ognjen Kuzmi ja Nikola Milutinov (Olympiakos), Vasilije Micic (Istanbuli Efes), Stefan Jovic ja Vladimir Lucic (Müncheni Bayern).

Veel on koondisse kutsutud Dragan Milosavljevic (Malaga Unicaja), Stevan Jelovac (Bamberg), Stefan Bircevic (Banvit), Marko Simonovic (Peterburi Zenit), Miroslav Raduljica (Dangsu), Stefan Peno (Berliini Alba), Aleksa Avramovic (Varese), Dejan Todorovic (Murcia), Nikola Jovanovic, Aleksa Radanov, Ognjen Dobric (kõik KK Crvena Zvezda) ja Djordje Gagic (Belgradi Partizan).