FOTOD | Kreeklased üritasid kavaldada ja Eesti koondise treeningu üles filmida?

Eesti korvpallikoondise esimene treening Kreekas, Iraklioni areenil õpetas, et valvsust ei tohi välismängudel kordagi kaotada.

5300 pealtvaatajat mahutavas hallis olid juba varakult paika sätitud telekaamerad. Selles pole midagi imelikku, et teleülekande süsteem on valmis 24 tundi enne mängu, küll aga on imelik, kui mõni kaamera Eesti koondise treeningu ajal töötab. Seda märkas koondise abitreeneri Indrek Visnapuu valvas silm. Saali kõrgematel korrustel paiknenud kaameral punased märgutuled põlesid, mis tähendab tööolukorras olemist.

Treenerid pidasid aru ja leidsid lahenduse. Mindi üles tribüünidele ning kaamera kaeti rätikuga. Mõne aja pärast kustusid ka kaamera tuled. Koondise peatreeneri Tiit Soku sõnul oleks vastased saanud treeningut üles filmides väärtuslikku infot, sest praeguse, ajalises plaanis kokku surutud süsteemi juures on iga treening arvel ja enda liikumiste arsenal tuleb läbi võtta igapäevaselt.

Kreeka ja Eesti vaheline MM-valiksarja mäng toimub täna algusega kell 18.30. Delfi vahendab sündmusi kohapealt tekstipõhise otseblogina.