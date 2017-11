FOTOD | Kajupank jättis koondise treeningu vahele. Keda homme korvi alla panna?

Esmaspäeva õhtul korvpalli MM-valisarjas Suurbritanniaga kohtuva Eesti koondise kohal on murepilved. Ääremängija Indrek Kajupank pidi jalavalu tõttu pühapäevase trenni vahele jätma. Juba varem oli teada, et eemale jääb Kristjan Kangur.

Kajupanka vaevab probleem, mille põhjustele pole veel jälile saadud. Eile hakkas mehe jalalaba valutama ning tänaseks oli valu muutunud hullemaks. „Arstid teevad temaga tööd. Ma väga loodan, et mängus saame teda ikkagi kasutada," sõnas koondise peatreener Tiit Sokk.

Probleem on seda suurem, et Kangur ja Kajupank on mõlemad ühe positsiooni mängijad ning ende puudumine tekitab mängijate rotatsioonis suuri probleeme. Eile oli Kanguri asemel trennis nooruke Matthias Tass. Kogenumatest mängijatest on Eestil korvi all kasutada Janar Talts, Kristjan Kitsing ja Erik Keedus. Ilmselt saab brittide vastu mänguaega ka Kregor Hermet.

Eesti ja Suurbritannia vaheline kohtumine algab esmaspäeval kell 19 Kalevi Spordihallis. Valiksarja esimeses voorus said mõlemad meeskonnad kaotuse. Eesti jäi alla Iisraelile, Suurbritannia alles lisaajal Kreekale.