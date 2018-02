FOTOD | Eesti korvpallikoondis sai MM-valikmängus Kreekalt võõrsil kaotuse

Mängu hästi alustanud Eesti jaoks sai saatuslikuks kolmas veerandaeg, mis kreeklastele 13:26 kaotati. Eesti poolelt sai Sten Sokk kirja 16 punkti, Kristjan Kitsing lisas 14 silma. Eesti pesamuna Kristian Kullamäe debüütmänguks platsile ei saanud.

Eestile said mõneti saatuslikuks vabavisked, mida sinisärgid tabasid vaid 61-protsendiliselt - 13/21.

Kreeka poolelt viskas nende nimekaim mees Ioannis Bourousis 21 punkti, Panagiotis Vasilopoulus lisas 17 silma.

Kolmest mängust täisedu saanud Kreeka jätkab H-alagrupi liidrina. Võõrsil alistati lisaajal Suurbritannia 95:92, koduväljakul Iraklionis Iisrael kindlalt 82:61. Kui esimeses kohtumises tegutseti ilma Euroliiga meesteta, siis teises kohtumises olid rivistuses kolm Panathinaikose meest - Nick Calathes, Ian Vougioukas ja Thanasis Antetokounmpo.

Kolmest mängust ühe võidu saanud Eesti on kahe võiduga Iisraeli järel alagrupis kolmandal kohal. Iisrael alistas täna kodus Suurbritannia 82:75. Alustuseks jäi Eesti võõrsil Iisraelile alla 68:88, kodus suudeti tasavägises mängus üle olla Suurbritanniast 73:70.

Kreeka ja Eesti polnud korvpalliväljakul kohtunud pikka aega. Viimati kohtuti 2000. aasta novembris 2001. aasta EM-valiksarja raames. Toona mängiti Kreekas Xanthis ja võõrustajad jäid peale 92:73. Eesti resultatiivseim oli toona 18 punktiga Martin Müürsepp. Kohtumises tegi kaasa ka Gert Kullamäe, kelle poeg Kristian võib täna teha täiskasvanute koondise debüüdi.

Kreeka koondise koosseis (pikkus / vanus):

Michail Lountzis 192 / 19 (Trikala)

Dimitrios Katsivelis 194 / 26 (PAOK)

Ioannis Athinaiou 194 / 29 (Aris)

Ioannis Bourousis 215 / 34 (Zhejiang Lions, Hiina)

Evangelos Margaritis 203 / 35 (PAOK)

Lefteris Bochoridis 196 / 23 (Aris)

Dušan Šakota 210 / 31 (AEK)

Panagiotis Vasilopoulos 203 / 34 (AEK)

Dimitris Mavroeidis 209 / 32 (AEK)

Nikolaos Gkikas 186 / 27 (Promitheas)

Charalampos Giannopoulos 200 / 28 (Rethymno)

Leonidas Kaselakis 198 / 27 (Astana, Kasahstan)

Peatreener: Thanasis Skourtopoulos

Kreeka - Eesti MM-valikmäng

Ivar Jurtšenko: Kohtumine lõppes, Kreeka võitis 87:75.

Ivar Jurtšenko: 87:75 Margaritis korvi lähistelt.

Ivar Jurtšenko: 85:75 Paasoja läbiminekust.

Ivar Jurtšenko: Meil Sten Sokul 16 punkti ja 6 korvisöötu.

Ivar Jurtšenko: Bourousisel juba kirjas 21 punkti, 8 lauapalli ja 6 korvisöötu.

Ivar Jurtšenko: Sokk võtab aja maha, mängida veel 31,2 sekundit.

Ivar Jurtšenko: 85:73 Bourousis vabaviskejoonelt 1/2.

Ivar Jurtšenko: 84:73 Bochoridis vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: Algas kohtumise viimane minut.

Ivar Jurtšenko: 82:73 Bochoridis vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: 80:73 Paasoja vabaviskejoonelt 1/2.

Ivar Jurtšenko: 80:72 Bourousis vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: Raske on selle 215cm pikkuse Bourousisega. Jälle sai väga olulised vabavisked lauavõitluse käigus kätte.

Ivar Jurtšenko: 78:72 Sokk vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: Meil kaugvisked 14/25, mis on suurepärane näitaja!

Ivar Jurtšenko: 78:70 Keeduselt kolmene ja Kreeka peatreener võtab närviliselt aja maha.

Ivar Jurtšenko: 78:67 Bourousis korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 76:67 Kitsing sopsas nii, et võrk isegi ei sahisenud. Aega veel on, ligi kolm minutit.

Ivar Jurtšenko: 76:64 Giannopoulos kohe vastab tabava kaugviskega.

Ivar Jurtšenko: 73:64 Paasojalt kolmene.

Ivar Jurtšenko: Mängida on veel 4.17. Sokk võttis aja maha. Mida paganat me selle kolmanda veerandaja sündroomiga teeme? Kes aitab?

Ivar Jurtšenko: 73:61 Katsivelis kiirest.

Ivar Jurtšenko: 71:61 Bourousis vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: 69:58 Bourousis vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: 69:61 Kitsingult kolmene. Kas tõesti Eesti suudab -19 pealt mängu tagasi tulla?

Ivar Jurtšenko: 67:58 Sokult kolmene ja vahe üle pika aja alla kümne.

Ivar Jurtšenko: Mõned head viled ka kohtunikelt. Suudavad küll.

Ivar Jurtšenko: 67:55 Paasoja vabaviskejoonelt 1/2.

Ivar Jurtšenko: Kreeklastel said ka võistkondlikud vead täis.

Ivar Jurtšenko: 67:54 Vasilopoulos vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: 65:54 Kangur vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: 65:52 Vasilopoulos keskpositsioonilt.

Ivar Jurtšenko: Eestil nüüd vead täis.

Ivar Jurtšenko: 63:52 Sokult kolmene ja kreeklased võtavad minuti.

Ivar Jurtšenko: Jälle arusaamatu vile kohtunikelt, viga Kangurile. Mängida 7.49.

Ivar Jurtšenko: 63:49 Mavroeidis vabviskejoonelt 1/2.

Ivar Jurtšenko: 62:49 Kitsing korvi alt.

Ivar Jurtšenko: Eesti ei ole veel püssi põõsasse visanud. Üritame.

Ivar Jurtšenko: 62:47 Paasojalt hea teravus.

Ivar Jurtšenko: 62:45 Mavroeidis vabaviskejoonelt 1/2.

Ivar Jurtšenko: 61:45 Puterdasime palli, aga oli õnne. Paasoja sopsas 45kraadi pealt kolmese.

Ivar Jurtšenko: Eesti kaotas veerandaja 13:26.

Raul Ojassaar: Bourousise pealtpanek videos:https://twitter.com/FIBAWC/status/967094655765463041

Ivar Jurtšenko: 61:39 Lountzis sopsas kaugelt.

Ivar Jurtšenko: 61:42 Olmrelt 2+1. Veerandaeg läbi. Kreeka sammub võidu poole.

Ivar Jurtšenko: 58:39 Meil kolmene Kitsingult ja vastastel Vasilopouloselt.

Ivar Jurtšenko: 55:36 Mavroeidis 2+1. Vahe kisub vägisi 20 punkti peale. Meenutab Iisraeli mängu võõrsil, samamoodi kolmandal veerandil jäime trammi alla.

Ivar Jurtšenko: 52:36 Mavroiedis korvi alt.

Ivar Jurtšenko: Veerandaega minna 2.42.

Ivar Jurtšenko: Täiesti trammi all. Mitte midagi ei tule välja.

Ivar Jurtšenko: 50:36 Vasilopoulos korvi alt Soku vastu. Igalt poolt lekib.

Ivar Jurtšenko: 48:35 Ja veel üks pallikaotus ning kreeklaste tühi minek korvile. Oleme hädas.

Ivar Jurtšenko: 46:35 Vasilopoulos kiirest.

Ivar Jurtšenko: 44:35 Kangur vabavisetel 1/2. Palju anname vabavisetega punkte ära.

Ivar Jurtšenko: Kangurile pandi korralik obadus piki pead, hea et vähemalt viga anti.

Ivar Jurtšenko: Sokk võttis kiirelt aja maha. Veerandaega mängitud 3.52.

Ivar Jurtšenko: 44:34 Meil pallikaotus ja sealt kohe tuldi. Gkikas ja Bourousis kombineerisid alley-oop pealtpaneku.

Ivar Jurtšenko: 42:34 Bourousis korvi alt, otsaaudist tehti ära.

Ivar Jurtšenko: 40:34 Sokult nulli otsast kolmene, hea sööt Kangurilt.

Ivar Jurtšenko: 40:13 Bochoridis korvi lähistelt.

Ivar Jurtšenko: Tiit Sokul hakkab ka närv üles ütlema seoses kohtunikega halva vilega.

Ivar Jurtšenko: 38:31 Talts unustati ära ja pall korvis.

Ivar Jurtšenko: 38:29 Vasilopoulos pani kohe nulli otsast kolmese.

Ivar Jurtšenko: Meie viisik - Kangur, Talts, Keedus, Sokk, Olmre.

Ivar Jurtšenko: Teine poolaeg algab õige pea.

Ivar Jurtšenko: Plusspoolele läheb lauavõitlus (18-14), ründelaud 7-3 Eestile. Suurim punktitooja meil 9 punktiga Talts. Vastastel 8 punkti peal Bourousis.

Raul Ojassaar: Video olukorrast, kus Bourousisele Paasoja vastu isegi viga ei vilistatud!https://twitter.com/FIBAWC/status/967086998417678336

Ivar Jurtšenko: Eesti koondise mureks on pallikaotused ja vastaste punktid pallikaotustest. Pallikaotused 9-6 ning punktid 0-7. Ka viskeprotsent väljakult on selgelt madalam kui kreeklastel 38 (10/26) vs 48 (12/25) protsenti. Kaugvisetel oleme samas täpsemad olnud 41 (5/12) vs 30 (3/10) protsenti.

Ivar Jurtšenko: Meil kolme veaga avapoolaja järel Sokk ja Kitsing, vastastel sama "edukas" kahekordne Euroliiga võitja Šakota.

Ivar Jurtšenko: Paasoja pani mõlemad mööda. Nii on raske.

Ivar Jurtšenko: Poolaeg lõppes 35:29 Kreekale.

Ivar Jurtšenko: Vabavise küll mööda, aga lauast pall Eestile ja Paasoja teenis vabavisked.

Ivar Jurtšenko: 35:29 Talts keerutas endisele tiimikaaslasele Šakotale 2+1

Ivar Jurtšenko: 35:27 Paasojale lennati korvi all täiega otsa, aga ei mingit vilet. Kohutav töö kohtunikelt!

Ivar Jurtšenko: Tiit Sokk kasutab teist minutilist mõtteaega. Poolaega mängida 1.02. Oleme rünnakuga jännis teisel veerandajal.

Ivar Jurtšenko: 34:27 Kaselakiselt peaaegu kolmene.

Ivar Jurtšenko: Kitsing sai Bourousise takistamisel kolmanda vea.

Ivar Jurtšenko: 32:27 Astana mängumees Kaselakis korvi lähistelt.

Ivar Jurtšenko: Sokk võtab aja maha. Poolaega mängida 2.49.

Ivar Jurtšenko: 30:27 Mavroeidis korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 28:27 Dorbek vabavisetel täpne.

Ivar Jurtšenko: 28:25 Talts korvi alt.

Ivar Jurtšenko: Saali hakkab elu sisse tulema, nüüd ei tohi vahet sisse lasta.

Ivar Jurtšenko: 28:23 Kreeklased vabaviskest.

Ivar Jurtšenko: Kitsing välja ja Kurbas esimest korda väljakule. Poolaega minna 5.53.

Ivar Jurtšenko: Talts sisse ja Kangur välja.

Ivar Jurtšenko: 24:23 Mavroeidis korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 26:23 Pärast Kanguri pallikaotust kreeklased nõelasid poolkiirest.

Ivar Jurtšenko: 22:23 Sokk tuli ja kohe tegi. Tinistas kreeklased ära.

Ivar Jurtšenko: Sokk tagasi mängu juhtima.

Ivar Jurtšenko: 22:21 Margaritis lähiviskest.

Ivar Jurtšenko: Keedus puhkama ja Kajupank esimest korda mängu.

Ivar Jurtšenko: 20:21 Keeduse kolmene, Kangurilt hea terav sööt.

Ivar Jurtšenko: Teine veerand algas. Eesti koosseisus - Kitsing, Olmre, Kangur, Dorbek, Keedus.

Ivar Jurtšenko: Eesti fänne on saalis umbes 30 silmapaari ümber. Eesti mängijaid turvab G4S :).

Ivar Jurtšenko: Eesti viimane rünnak enam tulemust ei toonud ja avaveerand Kreekale 20:18.

Ivar Jurtšenko: 20:18 Bochoridis vabaviskejoonelt 1/2.

Ivar Jurtšenko: 7,9 sekundit mängida.

Ivar Jurtšenko: Dorbekule anti kahtlane viga.

Ivar Jurtšenko: 19:18 Bourousis vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: 17:18 Dorbek tabas raske viske keskpositsioonilt.

Ivar Jurtšenko: 17:16 Margaritis vabaviskejoonel 1/2.

Ivar Jurtšenko: Dorbek Soku asemel mängujuhi rolli. Veerandaega mängida 1.42.

Ivar Jurtšenko: 16:16 Keedus vabaviskejoonel 2/3.

Ivar Jurtšenko: Probleemid tablooga, aeg on seisma jäänud suurel tablool.

Ivar Jurtšenko: Keeduse vastu tehakse viga ja tuleb kolm vabaviset.

Ivar Jurtšenko: 16:14 Bourousis pani kolmese.

Ivar Jurtšenko: Meil Olmre mängus.

Ivar Jurtšenko: Veerandaega mängida 3.09 ja kreeklased kasutavad minutilist mõtteaega.

Ivar Jurtšenko: 13:14 Kitsingult nulli otsast kolmene.

Ivar Jurtšenko: 13:11 Bourousis korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 11:11 Bourousis riietas praegu Eesti kaitse lahti.

Ivar Jurtšenko: Meil esimene vahetus, Talts puhkama ja Kitsing sisse.

Raul Ojassaar: Vastaste peatreener sõimleb põhjusega. Kreeka on eesotsas Bourousisega kaitses ikka päris kahvatu.

Ivar Jurtšenko: Mõlemalt poolt rünnakul ridamisi eksimusi.

Ivar Jurtšenko: Mängitud 3.36. Ja kreeklaste peatreener juba sõimleb.

Ivar Jurtšenko: 9:11 Sokult päris kolmene.

Ivar Jurtšenko: 9:8 Margaritiselt peaaegu kolmene.

Ivar Jurtšenko: 7:8 Taltsilt nulli otsast kolmene. Oleme igati mängus sees.

Ivar Jurtšenko: 7:5 Vasilopoulos pani raske kolmese sisse.

Ivar Jurtšenko: 4:2 Gkikaselt nulli otsast kolmene

Ivar Jurtšenko: 4:5 Paasoja kohe vastab. Kenasti mängitud.

Ivar Jurtšenko: 1:2 Athinaiou vabavisetel 1/2

Ivar Jurtšenko: Talts kolmesel mööda, Sokk saab kaitsesse tagasi tulles ebasportliku vea.

Ivar Jurtšenko: Bourousisel jooks, hea töö kaitses Kangurilt

Ivar Jurtšenko: 0:2 Talts otsajoone lähistelt mõne meetri pealt.

Ivar Jurtšenko: Pall on mängus ja lahtihüppe võidab Talts.

Ivar Jurtšenko: Kreeka algviisik - Vasilopoulos, Margaritis, Bourousis, Gkikas, Athinaiou.

Ivar Jurtšenko: Eesti algviisik - Talts, Kangur, Keedus, Paasoja, Sokk.

Ivar Jurtšenko: Meeskondade tutvustused tehtud ja loetud minutid alguseni. Mängupaik on pooltühi, rahvast on kaasa elamas vähe.

Ivar Jurtšenko: Statistilist eelinfot huvilistele. Informatsioon Eesti kohta on poolik, vaid ühe mängu baasil. Tänased vilemehed Leedust (Tomas Jasevicius), Ukrainast (Boris Šulga) ja Serbiast (Uroš Nikolic).

Ivar Jurtšenko: Viimased koosolekud riietusruumis on peetud ja paarikümne minuti pärast läheb lahinguks.

Ivar Jurtšenko: Kreeka fännid tulevad! Daamidel on soengud peas ja meestel trummid kaasas!!!

Ivar Jurtšenko: Kuidagi hõredalt on hetkel mängupaigas rahvast. Meie koondisele oleks see muidugi meeldivam kui hirmus möll, mis tõmbaks mõnel mehel vibra sisse. Pisut üle poole tunni MM-valikmängu alguseni.

Ivar Jurtšenko: Eesti suursaatkond Ateenas tegi tänase mängu eel ilusa žesti seoses läheneva Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga. Saatkonna inimesed eesotsas suursaadiku Priit Pallumiga lendasid Iraklioni kohale ja korraldasid Eesti fännidele kena vastuvõtu. Kohal oli ka Eesti aukonsul Kreeta saarel Emmanouel Dandoulakis.

Ivar Jurtšenko: Eesti korvpallikoondis on mängupaigas kohal ja tehakse sooja. Mängu alguseni umbes 50 minutit.

Ivar Jurtšenko: Iraklionis tehakse tänasele mängule korralikult reklaami. Plakatid jäävad silma päris tihedalt.

