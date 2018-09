FOTOD | Eesti korvpallikoondis karukoopas. Tiit Sokk: "Raske on ette näha, mis taktikaga serblased mängivad"

"Asjad ei lähe kunagi 100 protsenti, see on siililegi selge. Aga olukordadele tuleb suuta reageerida kiiremini. Jada ei tohi jooksma hakata. Ühele pahale järgneb teine paha, ja siis tuleb üks veel ja poolteise minutiga on miinus kümme. Alles seejärel saame rajale tagasi. Kuidagi peame suutma sellised asjad ära hoida," viitas Sokk kolme päeva tagusele Saksamaa mängule. "Ma ei saa kuidagi garanteerida, et oleme võimelised Serbia vastu viskama üle 60 punkti. Selle võrra peame jällegi kaitses paremad olema. Eelkõige tempot kontrollima. Kui Kreeka-Serbia mängu vaadata, siis kreeklastel polnud üldse kehv sats, aga ka nemad pidid Serbia vastu kõvasti tempot alla suruma. Põhimõtteliselt kolm veerandit jalutasid. Kui me hakkame serblastega jooksma, siis on pahasti."

Eesti koondise rotatsiooni osas võib tulla muutusi. Esiteks on Saksamaa ja Serbia piisavalt erinevad meeskonnad ning teiseks mängivad valikute tegemisel rolli Saksamaaga mängus silma jäänud tähelepanekud. "Eks reeglina paneb aeg asjad paika. Varem oli meil kaks kuud aega mängijaid testida, kontrollturniirid ja kõik muu. Nüüd on nädal ja mõnel mehel vaid kolm päeva aega kohanemiseks," kirjeldas Sokk MM-valiktsükli eripära. "Korvpall on kokkumäng. Ega praegused koondislased üksteist niipalju tunne, kui eelmine põlvkond. Serbiaga mäng saab olema selline, mis näitab meeste kohta palju ära. Atmosfääri kohapealt täpselt ei tea, aga eeldada võib, et tuleb täismaja. Siis on muidugi paha, see võib ära ehmatada küll."

Mänguareen mahutab 5800 pealtvaatajat ja käesolevas MM-valiksarjas peab Serbia samas paigas oma kolmanda mängu. Austriat võideti 4300 silmapaari ees 85:64, Gruusiaga mängus oli täismaja, Serbia jäi peale 105:87.