Euroliiga klubi ei lubanud noorel mängumehel Eesti koondise juurde tulla

Eesti korvpallikoondisel seisab ees kaks tähtsat MM-valiksarja kohtumist, neist esimene on juba sel reedel võõrsil Kreeka vastu. Esmaspäevasel avatud treeningul avalikustas peatreener Tiit Sokk, et tema plaanidesse oli kaasatud ka Sander Raieste, kuid tema koduklubi ei lasknud teda minema.

Raieste, kes mängib Hispaania klubis Vitoria Baskonia, on see hooaeg näidanud head mängu ning jäi silma ka Sokule. "Ta sai kutse, aga teda ei lubatud seekord. Ta sai kutse tänu sellele, et Siim-Sander Vene ära kukkus," sõnas peatreener Delfile.

"Kui Varrak (Alar Varrak - toim.) seal käis siis tehti juttu suveplaanidest, praegustest plaanidest juttu polnud ja nad ei saanud teda hetkel ära lasta," põhjendas Sokk, miks Raieste seekord koondise juures veel pole.