Eestiga MM-valiksarjas ühte gruppi kuuluv Suurbritannia jäi ilma peatreenerist

Eesti korvpallikoondisega ühes maailmameistrivõistluste valiksarja alagrupis mängiva Suurbritannia peatreener Tony Garbelotto pani ameti maha.

Peatreener, kelle hoolealused on selles valiksarjas kaotanud nii Eestile kui ka Kreekale, ütles, et otsuse taga on isiklikud põhjused.

Suurbritanniat ootab ees kohtumine võõrsil Iisraeliga 23. veebruaril ja Kreekaga kaks päeva hiljem. Nendeks matšideks on peatreeneri rollis seni Garbelotto parema käena töötanud Alberto Lorenzo.