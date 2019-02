Eesti vs Serbia korvpallilahing: mis toimub mängu eel ja ajal?

Eesti rahvusmeeskonna peasponsor UTILITAS on selle mängu puhul teinud spetsiaalsed särgid, mida lastakse nii mängu eel kui ka pauside ajal särgikahurist publiku sekka.

Lisaks on ainulaadne võimalus soetada BALLZY pop-up poest kolme Eesti rahvuskoondise legendi mängusärk. Võimalik on valida ja pressida endale Kanguri, Arbeti või Taltsi nime ja numbriga mängusärk. Pool särkide müügitulust läheb heategevuseks Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingule.

Ühtlasi on Eesti Korvpalliliidu pikaaegne koostööpartner Saku Õlletehas pannud välja ligi 250 pasunat, mida jagatakse esimestele külalistele. Samuti on enda pop-up poega väljas Hobikaardid, kust on võimalik soetada kollektsioneerimiseks korvpallikaarte, meeneid ning palju muudki.

Poolaegade vahel toimub Škoda Tallinna ja Alexela mäng, kus üks õnnelik inimene publikust võib saada nädalavahetuse kasutusõiguse Škoda Kodiaq’iga ning Alexela poolt kütusekaardi. Samuti toimub traditsiooniline OlyBeti jackpoti vise, kus tabava keskjoone viske korral võidab üks õnnelik 500 eurot panustamisraha.

Minutliste mõtlemisaegadel ning vaheaegadel pakuvad meeleolu Euroopa meistriteks kroonitud TalTech tantsutüdrukud!