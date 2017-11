Eesti korvpallikoondise treeneripingil toimus muudatus

Eesti meeste korvpallikoondise treeneripingil toimus 2019. aasta MM-valiksarjaks oluline muudatus. Alar Varraku asemel asus Tiit Soku kõrvale abitreeneri toolile Indrek Visnapuu.

Kuna sel korral on valiktsükkel hooaja sees, siis Kalev/Cramo peatreeneri Varraku jätkamine koondise abitreenerina oli küsimärgi all suvest saati. Lõpliku otsuse langetas Varrak eelmisel nädalal ja Eesti korvpalliliidu juhatus kinnitas muudatuse ära.

"Tunnen, et ei saa, koondisemängude aknas, kümneks päevaks klubi igapäevatöö juurest lahkuda. See jätaks liiga suure augu. Mulle iseenesest meeldinuks Tiit Soku kõrval jätkata, aga praeguses olukorras pole see võimalik," kommenteeris Varrak Delfile.

Üks peamisi kandidaate vabanevale kohale oli endine Tartu Ülikool/Rocki peatreener ja praegune Audentese spordigümnaasiumi treener Indrek Visnapuu, kelle tehti ettepanek koondisega liituda ning Visnapuu nõustus. 2015. ja 2017. aasta suvel juhendas ta teadupärast universiaadikoondist.

Eesti rahvusmeeskond alustab MM-valiksarja 24. novembril, kohtudes võõrsil Iisraeliga.