Eesti korvpallikoondis alustas MM-valiksarja kindla kaotusega

Kohtumine algas tasavägiselt ja avaveerand lõppes 21:21 viigiseisul. Poolajaks sai Iisrael küll kolmepunktilise edu (38:35), kuid mängus pinget jagus. Teisel poolajal eestlaste mäng aga lagunes. Kolmanda veerandaja võitis Iisrael 27:19 ning viimase 23:14.

Eesti koondise kasuks viskasid Kristjan Kitsing ja Rain Veideman 14 punkti. Sten Sokk lisas 12 silma. Eesti koondise kapten Kristjan Kangur sai koondist aidata ainult veidike alla kaheksa minuti.

Võitjate kasuks viskasid Roger Howell juunior 19 silma.

Mängitakse Tel Avivi Hapoeli korvpallimeeskonna kodusaalis, 3500 pealtvaatajat mahutavas Shlomo Group Arenal. Oodata on enam-vähem täismaja, kohtumise eelõhtul oli kohaliku ajakirjanduse väitel müüdud pea 3000 piletit. Saab olema korralik põrgukatel.

Iisraeli koondise koosseis (pikkus / vanus):

Ben Altit (208 / 24) Gilboa Galil Hapoel

Avi Ben-Chimol (195 / 32) Rishon LeZion Maccabi

Tamir Blatt (190 / 20) Holon Hapoel

Jacob Cohen (188 / 27) Tel Avivi Maccabi

Shawn Dawson (198 / 23) Herzliya Bnei

Tomer Ginat (203 / 23) Tel Avivi Hapoel

Richard Howell (203 / 27) Jerusalemma Hapoel

Gal Mekel (191 /29) Gran Canaria

Rafi Menco (198 / 23) Tel Avivi Hapoel

Joaquin Szuchman (191 / 22) Gilboa Galil Hapoel

Bar Timor (191 / 25) Jerusalemma Hapoel

Idan Zalmanson (206 / 22) Rishon LeZion Maccabi

Vastaste eeldatavad põhitegijad peaks olema Dawson, Howell ja Mekel, kes kõik mängisid kaasa ka käesoleva aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Lisaks neile on EM-i koondisest alles Timor ja Zalmanson.

Ainsana tuleb välisklubist Gal Mekel, kes täidab mängujuhi rolli Hispaania kõrgliiga klubis Gran Canaria. Tema teenistuslehele mahuvad õpingud Wichita State´i ülikoolis (2006-2008), üks hooaeg NBA-s (2013-2014, Dallas Mavericks ja New Orleans Pelicans) ja mullu Tel Avivi Maccabiga lahingud Euroliigas.

Vastaste peatreener Oded Katash sõnas mängueelsel õhtul, et mõistagi ootab publik omade võitu, kuid midagi garanteeritud pole. Taustatööd tehes nägi ta Eesti koondise mängus mitmeid trumpe.

„Muljetavaldav, kuidas Eesti koondis tegutseb,“ määris Katash Eesti ajakirjanikele mett mokkadele. „Võtame või mängusüsteemi toimimise ja mängijate füüsilise valmisoleku. Kohtumine Eestiga saab meile olema suureks proovikiviks. Teil on ohtlik mängujuht - tark, suudab ise visata, teistele olukordi luua. Ka pikad mehed viskavad väljast väga hästi. Palju liikumisi. Meie jaoks pisut harjumatu mäng. Üritame Eesti koondise harjumuspärast tegutsemist maksimaalselt häirida. Loodame, et plaan töötab,“ rääkis verivärske Iisraeli koondise loots.

Teised mängud (algusaeg):

Türgi-Läti (18.00)

Bulgaaria-Soome (19.00)

Tšehhi-Island (19.00)

Poola-Ungari (19.15)

Bosnia-Venemaa (19.45)

Rootsi-Ukraina (20.00)

Kosovo-Leedu (20.00)

Saksamaa-Gruusia (20.30)

Montenegro-Hispaania (21.00)

Holland-Horvaatia (21.00)

Serbia-Austria (21.00)

Itaalia-Rumeenia (21.15)

Sloveenia-Valgevene (21.30)

Belgia-Prantsusmaa (21.30)

Suurbritannia-Kreeka (21.30)

Korvpalli MM-valikmäng Iisrael - Eesti

Ivar Jurtšenko: Kohtumine lõppes Iisraeli võiduga 88:68.

Ivar Jurtšenko: 82:68 Olmre vabaviskejoonelt

Ivar Jurtšenko: 82:66 Paasoja vabaviskest

Ivar Jurtšenko: Rahvas lahkub saalist, sest kõik on selge. Alla kahe minuti minna ja vahe 17 punkti Iisraeli kasuks.

Ivar Jurtšenko: 82:65 Veideman korvi alt

Ivar Jurtšenko: Veidemanil kaugvisked 0/7, vist täpselt sama, mis Itaalia liiga viimases mängus. Sihik kohe kõvasti paigast ära.

Ivar Jurtšenko: 82:63 Veel üks kolmene silmade vahele.

Ivar Jurtšenko: 79:63 Kitsing poolkiirest. Vastased võtsid aja maha. Mängida 4.12.

Ivar Jurtšenko: 79:61 Veideman läbiminekust

Ivar Jurtšenko: Viimased kümmekond minutit Eesti koondiselt väga ilmetu mäng.

Ivar Jurtšenko: 77:59 Olmrelt vahelduseks kolmene. Midagigi.

Ivar Jurtšenko: Vastaste peatreener saab juba kolme kaupa mehi vahetada.

Ivar Jurtšenko: 77:56 Vahe juba üle 20 punkti

Ivar Jurtšenko: 75:56 Eesti koondise kaitse on läbikäiguhoov ja asi kisub juba piinlikuks.

Ivar Jurtšenko: Nüüd läks saalis lainete tegemiseks. Elu keeb!

Ivar Jurtšenko: Sokk võttis aja maha. Mängu lõpuni veel minna 7.50.

Ivar Jurtšenko: 73:56 Eesti koondis on jäänud laviini alla. Saalis pidu käib ja mõned nukrad eestlased nohisevad niisama.

Ivar Jurtšenko: 70:56 Howell ründelauas ja toob kaks punkti otsa

Ivar Jurtšenko: 68:56 Vabavise ka sisse

Ivar Jurtšenko: 67:56 Dawsonilt 2+1 rünnak

Ivar Jurtšenko: 65:56 Veideman vabaviskejoonelt

Ivar Jurtšenko: Neljas veerand algas. Meil väljakul - Veideman, Kurbas, Sokk, Talts, Kajupank.

Ivar Jurtšenko: 65:54 Blatt nurgast kolmene ja esimest korda vahe kahekohaline. Veerandaeg nii lõppeski.

Ivar Jurtšenko: 62:54 Dawson otsajoonelt läbi ja kotis

Ivar Jurtšenko: Algas 3. veerandaja viimane minut

Ivar Jurtšenko: 60:54 Kajupangalt kolmene.

Ivar Jurtšenko: 60:51 Ei saa me seda Howelli kinni.

Ivar Jurtšenko: 58:51 Menco lähiviskest

Ivar Jurtšenko: 56:51 Sokk vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: Praegu oli kõvasti õnne, Kajupank rippus kaks korda Dawsonil kahtlaselt küljes, aga õnneks vile vaikis.

Ivar Jurtšenko: 56:49 Sokk keskpositsioonilt

Ivar Jurtšenko: 56:47 Vastased võtsid vabaviskest punkti

Ivar Jurtšenko: Kajupank sai kerge kukkumise eest tehnilise vea.

Ivar Jurtšenko: Talts eksis mõlemal vabaviskel, viimasest kuuest vabaviskest kogu tiimi peale sisse vaid üks. Nii kaugele ei purjeta.

Ivar Jurtšenko: Kenasti teenitakse vabavisked, aga need tuleb ka sisse panna.

Ivar Jurtšenko: 55:47 Kitsing vabaviskest 1/2

Ivar Jurtšenko: 55:46 Ben-Chimol korvi alt. Hakkab kärisema...

Ivar Jurtšenko: Paasoja pani mõlemad vabavisked mööda.

Ivar Jurtšenko: Iisraelil vead täis ja veerandaega minna veel 5.18.

Ivar Jurtšenko: 53:46 Menco nurgast kolmene. Kaitse ei pea. Sokk võttis aja maha. Teist poolaega mängitud täpselt 4 minutit.

Ivar Jurtšenko: 48:46 Kitsingult rünnaku viimasel sekundil kolmene

Ivar Jurtšenko: 50:46 Mekelilt "lind lendu"

Ivar Jurtšenko: 48:43 Howell vabaviskest

Ivar Jurtšenko: 47:43 Howellilt 2+1 rünnak

Ivar Jurtšenko: 45:43 Talts keskpositsioonilt, pall liikus hästi

Ivar Jurtšenko: 45:41 Halb pallikaotus keskväljal ja Howell lahendas poolkiire

Ivar Jurtšenko: 43:41 Cohen korvi alt

Ivar Jurtšenko: 41:41 Mekelilt kolmene vastu

Ivar Jurtšenko: 38:41 Tuli ka vabaviskest punkt ära.

Ivar Jurtšenko: 38:40 Kitsingult 2+1 korvile minek

Ivar Jurtšenko: 38:38 Sokult kohe kolmene. Nii hoida!

Ivar Jurtšenko: Teine poolaeg õige pea algab. Meil väljakule - Sokk, Keedus, Kajupank, Kitsing, Veideman. Läks käima!

Ivar Jurtšenko: Kui me teisel poolajal parema protsendiga viskama ei hakka, siis täna võitu ei tule. Nii lihtne see ongi. Võid teha 100 imet, kuid alla 40 protsendilise tabamusega on võõrsil ülimalt keeruline võita. Ükskõik keda.

Ivar Jurtšenko: Lauapallid Iisraelile 21-16, aga ründelaud meile 8-3. Visketabavuses kõige suuremad käärid, Iisraelil väljakult visked 56, meil vaid 34 protsenti. Pallikaotused Iisraeli kahjuks 10-3, selles osas kõik hästi.

Ivar Jurtšenko: Vastastel kodustatud ameeriklane Richard Howell 10 punkti resultatiivseim. Meil 8 punkti peal Veideman ja Keedus.

Ivar Jurtšenko: Lõpusekunditega midagi ei muutunud, Iisrael võitis poolaja 38:35. Kõik on võimalik, siin ja praegu!

Ivar Jurtšenko: 38:35 Paasojale ründelaud ja korvi alt kaks punkti ka. Minna 3 sekundit, vastased võtsid aja maha.

Ivar Jurtšenko: Läks käima poolaja viimane minut, oleks vaja õnnestumist. Hädasti oleks vaja.

Ivar Jurtšenko: Poolaega minna 1.24, Veideman sisse tagasi.

Ivar Jurtšenko: 38:33 Dawsonilt kolmene

Ivar Jurtšenko: 35:33 Vastased vabaviskest

Ivar Jurtšenko: 34:33 Olmrelt kolmas kaugviske katse ja esimene sisse

Ivar Jurtšenko: 34:30 Howell korvi alt

Ivar Jurtšenko: 32:30 Howell vabaviskejoonelt

Ivar Jurtšenko: Olmre debüüt Eesti koondises. Väljakule!

Ivar Jurtšenko: Keedus sisse ja Kangur ära. Eks paistab, kas ta täna veel väljakule läheb. Poolaega mängida 5.17.

Ivar Jurtšenko: Kanguril on haige jalaga ikka keeruline. Tundub, et kõike liigutusi ikkagi teha ei saa. Hoiab. Aga, mis sa teed, kui katki oled. Keeruline.

Ivar Jurtšenko: 30:30 Iisraelilt 7:0 spurt ja Sokk omakorda oli sunnitud aja maha võtma.

Ivar Jurtšenko: 25:30 Howell

Ivar Jurtšenko: Rahvas skandeerib: El, El, Israel.

Ivar Jurtšenko: 23:30 Super töö kaitses Sokult ja kohe kiirrünnaku algatamine. Kurbas lõpetas kiire. Vastaste peatreener Oded Katash oli sunnitud aja maha võtma. Pooaega mängida 7.14.

Ivar Jurtšenko: 23:28 Veideman keskpositsioonilt. Pall käis küll põrkega lae alt läbi, aga kukkus sisse!!!!

Ivar Jurtšenko: 23:26 Zalmanson korvi lähistelt. Päris vabalt sai korvile minna.

Ivar Jurtšenko: 21:26 Veideman kiirest

Ivar Jurtšenko: 21:24 Kitsingult kolmene

Ivar Jurtšenko: Teine veerand algas, meil väljakul Kurbas, Talts, Sokk, Kajupank, Veideman. Talts võtab kiirelt 3. vea ja Kitsing tema asemele.

Ivar Jurtšenko: 21:21 Sokk vabavisetest

Ivar Jurtšenko: Iisraeli mehed nokkisid mõni sekund enne veerandaja lõppu ebasportliku.

Ivar Jurtšenko: Esimene veerand tasa 21:21. Mängu on kõvasti! Keedus 8 punktiga üleplatsimees.

Ivar Jurtšenko: 21:19 Vastased vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: Kangur tuli väljakult ära, valugrimass on ikkagi näol. Kahtlemata, jalg annab tunda.

Ivar Jurtšenko: Kajupank ka veel esimesel veerandil väljakule. Keedus puhkama.

Ivar Jurtšenko: Kohe algab veerandaja viimane minut.

Ivar Jurtšenko: Kurbas esmakordselt väljakule.

Ivar Jurtšenko: 19:19 Sokult kolmene. Anti võimalus ja pani ära!

Ivar Jurtšenko: 19:16 Paha pallikaotus, kohe tuli kiirest vastu

Ivar Jurtšenko: 17:16 Cohen korvi alt

Ivar Jurtšenko: 15:16 Keeduselt poolhaak, isiklikus kontos 8 punkti koos

Ivar Jurtšenko: Meil Sten Sokk esmakordselt väljakule.

Ivar Jurtšenko: 15:14 Veel Blattilt üks kolmene ja Tiit Sokk võttis aja maha. Vastastel vahespurt 8:0. Veerandaega minna 2.40.

Ivar Jurtšenko: 12:14 Blattilt kolmene, õnnega pooleks jõudis pall nulli otsa. Kuramus küll.

Ivar Jurtšenko: 9:14 Cohen lähiviskest

Ivar Jurtšenko: 7:14 Veideman korvi alt

Ivar Jurtšenko: 7:12 Keeduselt täna teine tabav kaugvise

Ivar Jurtšenko: 7:9 Timor vabaviskest

Ivar Jurtšenko: 6:9 Kitsing keskpositsioonilt. Lõdva randmega :)

Ivar Jurtšenko: 6:7 Mekel vabaviskejoonelt

Ivar Jurtšenko: Eestil vead täis, veerandaega minna veel 5.39.

Ivar Jurtšenko: Talts sai teise vea ja vahetus. Sisse Kangur.

Ivar Jurtšenko: Pärast Keeduse vabastavat kaugviset oleme kenasti mängu sisse saanud. Neli minutit mängitud.

Ivar Jurtšenko: 4:7 Paasoja suurepärane sööst vastaste korvi alla

Ivar Jurtšenko: 4:5 Veideman keskpositsioonilt

Ivar Jurtšenko: 4:3 Keeduselt kolmene

Ivar Jurtšenko: 4:0 Mekel lähiviskest

Ivar Jurtšenko: Talts ja Paasjoja mööda. Oleme endiselt kuival.

Ivar Jurtšenko: Kaks esimest rünnakut on meil ikka korralikult umbe jooksnud.

Ivar Jurtšenko: 2:0 Howell korvi alt

Ivar Jurtšenko: Üritame mängujuhti ülevalt pressida.

Ivar Jurtšenko: Pall mängus, Eestil esimene rünnak.

Ivar Jurtšenko: Iisraelil tulevad - Mekel, Howell, Cohen, Timor ja Menco.

Ivar Jurtšenko: Eesti alustab viisikuga - Keedus, Talts, Kitsing, Paasoja, Veideman.

Ivar Jurtšenko: Meeskonnad tutvustatud ja hümnid kaasa lauldud. Kohe-kohe läheb mänguks. Pöidlad pihku!

Ivar Jurtšenko: Kohtunikud on täna Türgist, Bosniast ja Rumeeniast. Mängu alguseni vähem kui 20 minutit. Tribüünidele vaadates tundub küll, et päris täismaja publikut ei tule.

Ivar Jurtšenko: Iisraeli raadiomees, kes käis Eesti mängijate nimede hääldust uurimas, oli kindel, et Iisrael on favoriit ja kodutiim võidab. Nende pikk, naturaliseeritud Howell pidi olema mängumees, kes jääb pahatihti vigadega hätta. Loodame siis, et täna ka. Kolm-neli mängijat on Iisraelil koondises debütandid, nende hulgas ka 32-aastane Ben-Chimol.

Ivar Jurtšenko: Rahvas hakkab saali kogunema ja mõlemad meeskonnad on riietusruumist väljas. Viimased koosolekud peetud! Iisraeli televisioonis läheb kohe live´iks.

Ivar Jurtšenko: Eesti korvpallikoondis mängis viimati Iisraelis 2012. aasta 18. augustil (2013. aasta EM-valiksari) ja siis üllatati võõrustajaid 88:86 võiduga. Mäng sai lahenduse lisaajal. Meie tulemuslikumad tolles mängus - Kristjan Kangur 21p + 7lp, Siim-Sander Vene 17p + 10lp, Sten Sokk 16p + 6 ressöötu + 6 vaheltlõiget.

Ivar Jurtšenko: Abitreener Indrek Visnapuu tähelepanekud mängu eel: „Mõned asjad saab vastaste puhul välja tuua. Kiiresse minnakse hästi. See on kinni ka nende kaitsetaktikas. Nad üritavad kaitses üsna palju vahetada ja kui pikemad mehed jäävad korvist kaugemale, siis ega nad väga tihti lauapalli hankima lähe. Pigem on valmis kohe kiiresse jooksma. Katashi filosoofia tundub olevat kaitsesvahetamine. Liidrirolli võime suure tõenäosusega arvata Mekeli, Howelli ja Dawsoni.“

Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/FIBAWC/status/934006203029512192

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/delfi-tel-avivis-pinge-kasvab-kangur-tegi-hommikuse-treeningu-kaasa?id=80274024

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/iisraeli-treener-meie-publik-nouab-voitu-eesti-ule-aga?id=80269620

Ivar Jurtšenko: Tere kossusõbrad! Eesti koondise MM-valiksarja avalöögini on jäänud vähem kui poolteist tundi. Koondis on mängupaigas kohal ja esimeste meestena väljakul sooja tegemas Sten Olmre ning Erik Keedus.

Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/FIBAWC/status/900670656420995072

Ivar Jurtšenko: Uhkest nimistust leiab ka Priit Tomsoni! https://twitter.com/FIBAWC/status/915916690281701381

Ivar Jurtšenko: Eesti alagrupikaaslased (Suurbritannia): https://twitter.com/Keezus4/status/932999972357918720

Ivar Jurtšenko: Eesti alagrupikaaslased (Kreeka): https://twitter.com/HellenicBF/status/933369838860455936

Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/FIBAWC/status/933680588304846848