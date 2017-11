Eesti alagrupikaaslane Kreeka saab tugevad täiendused: Antetokounmpo ja Calathes tulevad valikmänguks koondisele appi

Eesti korvpallikoondisega ühte MM-valikgruppi kuuluv Kreeka saab valikmänguks Iisraeli vastu mitu tugevat täiendust: nimelt lubab Panathinaikos koondise juurde oma kreeklased eesotsas Thanasis Antetokounmpo ja Nick Calathesega.

Kreeka alustab valikturniiri reedel võõrsil Suurbritannia vastu, esmaspäeval minnakse kodus vastamisi Iisraeliga. Panathinaikos on meestele loa koondist aidata andnud just kohtumiseks Iisraeliga, kuna reedel on Panathinaikosel Euroliigas kohtumine Madridi Realiga.

Lisaks eelmainitud mängijatele võib Panathinaikose juurest koondisesse sõita veel ka Ian Vougioukas ja Dinos Mitoglou.