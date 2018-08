Denver Nuggetsi tsenter Eesti vastu ei mängi, kaks NBA serblast kindlasti rivis

"Ma ei usu, et me saame Jokici peale loota," lausus Dordevic, kes kinnitas, et Sacramento Kingsis mängivad Bogdan Bogdanovic ja Nemanja Bljeica on õnneks rivis.

"Bogdanovici ja Bjelicaga on seis lihtne. Nad on nendeks kaheks mänguks valmis. Loodame, et me saame loota ka Milos Teodosicile ja Boban Marjanovicile, kuid nende kohal on veel küsimärk."

Serbia koondis koguneb laagrisse 2. septembril. Eesti koondist võõrustab Serbia 16. septembril, kolm päeva varem, kui Eesti kohtub Tallinnas Saksamaaga, mängivad serblased Kreekaga.