DELFI VIDEO | Tiit Sokk: Vastased tahtsid toore jõuga ära panna, meie katsusime ikka korvpalli mängida

Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk oli pärast MM-valiksarja 73:70 võitu Suurbritannia üle rahulolev. "Meie ainus võimalus võita on vastane madala skoori peal hoida ja täna see õnnestus," lausus Sokk pressikonverentsil.

Huvitaval kombel jäi Eesti koondise üks liider Rain Veideman täna päris nullile, aga koondis ikkagi võitis. Sokk kommenteeris nii: "See on suur varu, väga suur varu! Ega tal Iisraeliga mäng ka super hästi õnnestunud. Eks koondises on vähe teine olukord kui klubis. Ta peab suutma harjuda, mitte niipalju muretsema oma punktide pärast. Küll need asjad laabuvad. Võib-olla ta tahtis omad asjad liiga kiiresti ära teha."

Mida peatreener mängu eel kõige enam pelgas? "Pelgasin ausalt öeldes hoopis teisi asju. Nad hakkasid jõuga alla suruma, mida Kreeka vastu ei teinud. Eks kreeklased olid vähe suuremad kui meie. Ega see skauting alati kogu tõde näita. Korvi all läks räigeks jõumänguks, mida me nii palju kohe kindlasti ei oodanud. Nemad tahtsid jõuga ära panna, meie katsusime ikka korvpalli mängida."