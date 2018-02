DELFI VIDEO | Tiit Sokk: Kullamäe tegi karjäärile fantastilise alguse, aga edaspidi tal nii kerge ei ole

Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk jäi 18-aastase Kristian Kullamäe debüüdiga ülimalt rahule, kuid hoiatas, et järgmises mängus tal enam nii vabalt peale visata ei lasta.

Eesti võitis Saku suurhallis 78:62 Iisraeli ning kirjutas 2019. aasta MM-valikturniiril kahe kaotuse kõrvale tabelisse teise võidu. Kullamäe arvele kanti 8 mänguminutiga 8 punkti.

"Fantastiline algus poisi karjäärile," lausus Sokk pressikonverentsil. "Edaspidi tal nii kerge ei ole. Järgmine kord tehakse talle täisskauting ning lüüakse talle ka kõvemad mehed külge, kes hakkavad sajaprotsendiliselt suruma. Võibolla täna võeti teda väikse kiiksuga - noor poiss, 18, aga karistas ära ning see oli meile väga oluline!"

"Korvpalligeen on inimesel sees ja tean, et tal jagub tahtmist rohkem kui tihtipeale vaja on. Järgmine kord tullakse talle vähe tõsisemalt kallale, aga see ongi hea ja seda ongi ju arenguks vaja," lisas Sokk.

