DELFI VIDEO | Tiit Sokk: hea, et sakslased lõpuni pingutasid ja meile õppetunni andsid

"Palju öelda ei ole... Nad said kohe ette. Meil oli plaanis oma rünnakut ja mängutempot vähe paremini kontrollida, mis ei õnnestunud. Nad said korvid ja kümnepunktilise edu, sellest kasvas nende enesekindlus, mille meie jällegi kaotasime. Taolisi kogenud meeskondi on niiviisi raske peatada," lausus Sokk pressikonverentsil.

"Nad olid igas elemendis paremad: paremad katted, visked, positsioonid, paremad lauavõitluses, agressiivsemad kaitses. Nad andsid meile hea õppetunni. Samas hea, et nad (sakslased - toim) lõpuni pingutasid. Andsid meile hea õppetunni. Meile on see tulevikku vaadates hea arenguvõimalus. Nad õpetasid meile, et asju tuleb teha korrektselt - katteid, positsioneerimist. Seda kõike tegid nad Saksa täpsusega. Meie ei teinud."

Soku sõnul üllatas Eestit kõige rohkem 18 punkti ja 10 korvisöötu kogunud Dennis Schröder. "Me ei lootnud temalt nii palju sööte. Kontrollmängudes tegutses ta palju individuaalsemalt, nüüd võistkondlikumalt. See oli ainuke üllatus," sõnas Sokk.